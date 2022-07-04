«Уфа» требует 5 млн евро за переход Агаларова в клуб РПЛ

ФК «Уфа» рассчитывает заработать 5 млн евро на трансфере форварда Гамида Агаларова в команду РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент российские и иностранные клубы не готовы предложить такую сумму за Агаларова.

Напомним, что «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив ФК «Оренбург» в стыковых матчах. При этом, Агаларов забил 19 голов в матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиров турнира.

Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.

Напомним, что казанский «Рубин» в заключительном матче прошлого сезона проиграл на своем поле «Уфе» и напрямую вылетел в ФНЛ.