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Спорт
4 июля 2022  11:56
Артур Халилуллов

«Уфа» требует 5 млн евро за переход Агаларова в клуб РПЛ

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ФК «Уфа» рассчитывает заработать 5 млн евро на трансфере форварда Гамида Агаларова в команду РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент российские и иностранные клубы не готовы предложить такую сумму за Агаларова.

Напомним, что «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив ФК «Оренбург» в стыковых матчах. При этом, Агаларов забил 19 голов в матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиров турнира.

Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.

Напомним, что казанский «Рубин» в заключительном матче прошлого сезона проиграл на своем поле «Уфе» и напрямую вылетел в ФНЛ.

#ФК Уфа #РПЛ #ФНЛ #футбол #Рубин
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