Уфа сдалась за 3 минуты: почему Козлов извинялся после разгрома от «Ак Барса»

Казанцы в третий раз подряд обыграли (4:1) «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби», выиграв все три матча уфимской серии в этом сезоне. Козлов после игры назвал игру своей команды безвольной, Гатиятулин говорил об организованности и реализации. За счет чего казанцы устроили разгром в Уфе? Разбирается «ТИ-Спорт».





Альберт Яруллин

Фото: ak-bars.ru

Уфимская серия и ретро-контекст: почему календарь усилил интригу

Составители календаря КХЛ в этом сезоне решили не чередовать матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» между городами, а разбили противостояние на две серии: сначала три встречи в Уфе, затем три — в Казани. Для уфимцев растянутая домашняя серия должна была стать шансом на реванш за два предыдущих поражения от казанцев, но на деле она превратилась в демонстрацию преимущества гостей.

«Ак Барс» выиграл все три матча в Уфе, включая встречу с камбэком с 0:3 и победой в овертайме. На этом фоне сегодняшние 4:1 выглядят особенно показательно: на сей раз казанцам не потребовалось геройство — им хватило организованности и реализации. Уфимцы же, напротив, не смогли воспользоваться фактором домашних трибун.

Хозяева активно начали, но первыми забили гости: в первом периоде Григорий Денисенко и Семен Терехов организовали гол, который записал на свой счет Терехов. Это его восьмая шайба в сезоне и лидерство в гонке снайперов «Ак Барса». Сразу после этого форвард мог оформить дубль, обыграв один в один Никиту Зоркина, но Ивана Бочарова не переиграл.

Ключевым стал старт второго периода: Никита Лямкин, Альберт Яруллин и Александр Хмелевский за 2 минуты 46 секунд сделали счёт 4:0. Лямкин забил первый гол в сезоне и набрал 200-е очко в КХЛ. В этом эпизоде первое результативное очко в карьере в КХЛ получил вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев.

Яруллин отличился во второй игре подряд и остается лучшим бомбардиром «зеленых дерби» среди действующих игроков обоих клубов, а Хмелевский забил бывшей команде уже четвертую шайбу в сезоне (6 очков в последних пяти матчах) — его оживление становится важным сигналом для атаки «Ак Барса».

Стычка Дыняка, надежность Арефьева и жесткий вердикт Козлова

Развязка на льду случилась уже в третьем периоде, когда у гостей начали сдавать нервы. В одном из эпизодов вспыхнул конфликт с участием Девина Броссо и Терехова, и Никита Дыняк не остался в стороне: вступился за партнера и точным ударом свалил канадца на лед. Перепалка продолжилась уже на расстоянии — из штрафных боксов, где хоккеисты что-то решали между собой.

Дыняк в нынешнем сезоне не радует очками 5 (1+4) очков в 26 матчах с показателем полезности «-3», однако его бойцовский характер и тяга к силовой борьбе никуда не делись. К тому моменту исход дерби был уже предрешен: уфимцы ушли от «сухаря» (гол за три минуты до сирены забил Ефим Гуркин), но четыре пропущенные шайбы не оставляли им шансов вернуться в игру. Арефьев же провел надежный матч и в очередной раз подтвердил, что способен бороться за статус первого вратаря.

Никита Дыняк и Девин Броссо Фото: ak-bars.ru

Главный тренер уфимцев Виктор Козлов после игры был предельно жестким:

«Безвольно, бесхарактерно сегодня сыграли. Хочу извиниться перед болельщиками. Много проиграли борьбы, стыков. Это «Зеленое дерби» — оно всегда играется по-другому», – сказал наставник.

«Ак Барс» же на этом фоне выглядел организованнее и хладнокровнее: казанцы не просто использовали моменты, а контролировали структуру игры.

Уроки для Козлова, фокус Гатиятулина и интрига с Сафоновым: выводы после дерби

Для «Салавата Юлаева» главный вывод очевиден: проблема не только в реализации, но и в характере игры в принципиальных матчах. Козлову предстоит найти способ вернуть команде агрессию в борьбе и эмоциональную включенность, иначе серия поражений в дерби может стать психологическим грузом. Уфимцам необходимо пересобраться до 1 декабря, когда четвертое «Зеленое дерби» сезона пройдет уже в Казани.

Анвар Гатиятулин отметил, что команда организованно сыграла на своей половине и активно — на чужой, а отдельный акцент делался на игру у пятака.

«Постоянно акцентируем на этом внимание. Были матчи, где в этом компоненте немного проседали. Немного поменяли тренировочный процесс, стали больше заострять внимание при разборах и видеособраниях», – прокомментировал победу тренер. Он также подчеркнул, что третья подряд победа в дерби важна, но команда решает и параллельные задачи — по рисунку игры и индивидуальному прогрессу.

Отдельный сюжет — возвращение Ильи Сафонова в «Ак Барс», которое тренер казанцев назвал хорошей новостью.

«Илья едет домой, знает требования тренерского штаба, поэтому в этом плане будет проще», – ответил Гатиятулин. При этом наставник «Ак Барса» дистанцировался от разговоров о турнирной таблице. Команда находится на третьем месте Востока с 28 очками.

«Сейчас такая плотность, что нет смысла заглядывать в таблицу. Больше держим фокус на своей игре», – подчеркнул он.

Гатиятулин получил убедительное подтверждение: его команда способна играть быстрее, жестче и разнообразнее. Теперь осталось сделать так, чтобы такой хоккей перестал быть редкостью. Проверить это «Ак Барс» сможет 14 ноября в матче с «Автомобилистом».