«Уфа лихо пролетела на «красный свет». Плющев раскритиковал «Салават» за расторжение Ливо

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о скандальном инциденте с участием нападающего Джошуа Ливо и «Салавата Юлаева».

«Знаете, с каждым днем в КХЛ все веселее и веселее. Сначала по прихоти канадского тренера с многолетнего контракта слетел популярный омский форвард, теперь с пробега сняли лучшего снайпера прошлого чемпионата.

Тут что одна история, что другая – крайне сомнительная. В «расход» пускают лучших игроков КХЛ – какой же это удар по лиге! Если бы в КХЛ существовал независимый профсоюз, то такого, извините, беспредела мы не увидели бы. А пока такое впечатление, что регламент не работает – и люди делают все, что хотят», – сказал Плющев.

Также Плющев рассказал, считается ли аргументом для расторжения контракта с Ливо тот факт, что канадец не явился на сборы уфимского клуба.

«Аргумент, но спорный. Ведь сторона хоккеиста, судя по прессе, заранее предупредила, что проблема в визе. Понятно, что это может быть и отговорка, хотя в нынешние времена с визами у многих действительно задержки – по обе стороны океана.

В любом случае всю правду об этой истории знают только два-три человека – хоккеист, руководитель, может быть, агент. По факту мы видим, что Уфа лихо пролетела на «красный свет». Опасная ситуация», – сказал Владимир Плющев Russia-Hockey.

Напомним, «Салават Юлаев» расторг контракт с Джошуа Ливо по инициативе клуба, поскольку игрок не прибыл вовремя в расположение команды.

В минувшем сезоне Ливо установил новый рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.