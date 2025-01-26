«Уезжают мусульманами, возвращаются коммунистами». Талибы* запретили студентам ехать в РФ

Министерство высшего образования Афганистана запретило 500 студентам ехать на учебу в Россию. Об этом сообщает местное издание «Хашт-е Собх».

«Группировка («Талибан»*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – прим. Т.-и.) помешала сотням студентов выехать в Россию, утверждая, что студенты "уезжают в Россию мусульманами, а возвращаются домой коммунистами"», – цитирует издание РИА Новости.

Движение «Талибан» находится у власти в Афганистане с 2021 года. До этого талибы также правили страной с 1996 по 2001 год, но затем их режим был свергнут в результате ввода американских войск. После того, как армия США покинула Афганистан в 2021 году, «Талибан» вернул власть в свои руки.