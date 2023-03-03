«Уезжают искать хорошую жизнь»: в Татарстане за 20 лет из сел уехали 102 тыс. человек

В Татарстане за 20 лет из сел и деревень уехали более 102 тыс. человек. В города переехало трудоспособное население в возрасте от 18 до 58 лет. Об этом сообщил председатель Ассоциации фермеров, крестьянский подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров на съезде организации.

«Если учесть, что в среднем в наших районах проживает по 23 тыс. человек, то за 20 лет более четырех муниципалитетов остались “пустые”. Мы что должны это приветствовать?» – сказал спикер.

Байтемиров заметил, что в таком случае не выполняются ежегодные послания Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова, в которых говорится о сохранении населения в селах, развитии малых форм хозяйствования и сельских территорий.

«У многих живущих в деревнях и селах, возникает вопрос: “Почему обижаете нас, своих кормильцев, заставляя выезжать с насиженных мест, искать работу на стороне?”. Они же уезжают из сел не от хорошей жизни, а искать хорошую жизнь. Так не должно быть. Нужно принять совместные решения на уровне Минсельхозпрода, Правительства, Госсовета, Госдумы, чтобы остановить отток населения», – подчеркнул председатель ассоциации.

В частности, Байтемиров предложил определить юридический статус крестьянско-фермерских хозяйств, а для сохранения и увеличения населения в селах разработать республиканскую комплексную программу по развитию малых форм хозяйствования.

Спикер также озвучил еще одну проблему фермеров, которую, по его словам, можно решить с помощью информационных систем. Речь идет о том, что фермерам из районов приходится ездить за сотни километров, чтобы сдать документы для получения субсидий. «Хотя сроки действия справки агрохимиков действительны в течение пяти лет. Неужели нельзя создать базу документов, чтобы при начислении субсидий руководствовались ими?» – заявил руководитель ассоциации.

В ответ на это глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров попросил докладчика оформить предложение в виде документа, чтобы отработать вопрос с Минцифры. «Сегодня республика по этим вопросам большую работу проводит. У нас и задача стоит в этом году уйти от бумаг, чтобы все было в электронном виде», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия.