«Уезжал на учения, потом узнали, что на СВО»: жена о спецназовце-контрактнике из Казани

На СВО Гудвин с первых дней – как и многие другие кадровые военные, уехал в командировку в первых числах года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Контракт он подписал сразу после армии. На службу попросился сам»

Боец с позывным Гудвин на службе 15 лет. Сейчас он – замкомвзвода в отряде специального назначения в звании прапорщика, с 2022 года участвует в специальной военной операции. За проявленное мужество на поле боя награжден медалью Суворова и Георгиевским крестом. Дома его ждут супруга Эндже и двое сыновей десяти и шести лет.

«Контракт он подписал сразу после армии. На службу попросился сам. Служить оставили в Казани, с 2009 года он не покидал свой отряд. Мы оба родом из Казани, познакомились в 2010 году – это была наша первая встреча, вторая состоялась только через три года, тогда и начали встречаться», – рассказывает Эндже.

У молодых людей возникли взаимные чувства, медлить они не стали и почти сразу отправились в ЗАГС.

«Он сразу спросил меня: "Ты знаешь, на что идешь? Готова?"»

Эндже признается, что быть женой военного очень сложно. Семья почти не видит своего бойца. Он постоянно на службе, почти всегда в командировках.

«Он сразу спросил меня: "Ты знаешь, на что идешь? Готова?". Трудности меня не испугали. Быть женой военного – это очень большая гордость. Для этого нужно быть сильной и иметь огромное терпение. Когда его нет дома, все хозяйство на мне, в том числе и воспитание наших сыновей, а ведь женщине не просто вырастить настоящих мужчин, чтобы они уважали других, вели себя достойно», – отметила она.

Эндже признается, что быть женой военного очень сложно. Семья почти не видит своего бойца. Он постоянно на службе, почти всегда в командировках Фото: из семейного архива

На СВО Гудвин с первых дней – как и многие другие кадровые военные, уехал в командировку в первых числах года.

«Мы тогда еще не знали, что нас ждет. Он периодически выходил на связь, все шло как обычно, пока я не узнала, что началась СВО. В тот день я закрылась в комнате, чтобы дети не видели, и плакала почти час. 21 день не было связи с ним, я не получала вообще никаких новостей о своем муже. В мыслях я уже чего только себе не представила. Родственники боялись мне даже звонить. Было очень тяжело», – вспоминает жена бойца.

«Они трое суток без перерыва были в бою»

Первый раз, когда муж наконец-то позвонил, состоялся короткий разговор. Просто слышать голос родного человека в трубке было для Эндже большой радостью. Он сообщил, что жив и здоров. На время стало легче, но волнение не утихало.

«Я понимала, что должна быть сильной, должна держаться. Я ведь жена военного, я должна достойно со всем справиться и своих слабостей не показывать. Я ведь знала, на что шла», – говорит Эндже.

Муж, как мог, берег супругу – о том, что прошел на СВО, ей не рассказывал.

Просто слышать голос родного человека в трубке было для Эндже большой радостью. Он сообщил, что жив и здоров. На время стало легче, но волнение не утихало Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда я задаю вопросы, сразу строго все пресекает. Говорит, что мне это знать не за чем. Единственное, я знаю, что он получил медаль Суворова за взятие Изюма. Тогда они трое суток без перерыва были в бою», – рассказала супруга.

24 июля Гудвин вернулся в Казань. Встречать поехали всей семьей, приехали родственники и друзья.

«Нас собралась большая толпа, человек сорок. После долгой разлуки я заметила, что он сильно повзрослел, возмужал еще больше. Я тоже изменилась, переживания оставили свой след в виде седых волос», – рассказывает Эндже.

«Сыновья очень им гордятся, оба хотят быть похожими на него и оба хотят в армию»

Следующий раз в командировку муж уехал через три месяца.

«Провожать во второй раз было намного тяжелее. Если в первый раз мы не знали, куда он едет, а тут уже все все понимали. С тех пор было несколько командировок, сейчас он снова на СВО», – рассказывает жена бойца.

Уже несколько раз проводив мужа в зону боевых действий и встретив его оттуда, Эндже говорит, что, с одной стороны, привыкла, с другой – страх никуда не уходит. В октябре любимый должен снова приехать домой, и она вместе с сыновьями с нетерпением ждет этого момента.

«Первое время я говорила сыновьям, что папа просто в командировке. А когда рассказала, они очень удивились: “Так, наш папа – герой?”. Они очень им гордятся, они оба хотят быть похожими на него и оба хотят в армию. Раньше я относилась к этому спокойно, а сейчас я переживаю. Но если они решатся, никуда уже не денешься, придется отпустить», – пожимает плечами она.

«Первое время я говорила сыновьям, что папа просто в командировке. А когда рассказала, они очень удивились: “Так, наш папа – герой?” Фото: из семейного архива

«У него всегда все четко и коротко по-военному»

Старший сын, рассказывает Эндже, очень хорошо знает историю страны, начиная с Древней Руси. Растет патриотом, постоянно рисует для папы танки. Младший пока еще маленький, многого не понимает, поделилась Эндже.

«Сыновья слушаются папу с первого слова, он для них авторитет. Муж у меня очень строгий, педант, у него всегда все четко и коротко по-военному», – отметила она.

Справиться с переживаниями Эндже помогает общественная жизнь: она состоит в «Союзе офицерских жен», вместе с сыновьями приняла участие в фотопроектах «Жена героя» и «Дети героя». Успевает и собирать гуманитарку с другими женами военнослужащих.

Эндже говорит, что их семью поддерживает правительство. Им предоставили бесплатный детский сад, бесплатное питание в школе. Мальчики посещают уроки армейского рукопашного боя и платы с них тоже не берут. Их часто зовут на мероприятия, особенно запомнилась президентская елка. Близких бойца, пока он стоит на защите Родины, не оставляют без внимания.