На главную ТИ-Спорт 21 января 2026 14:33

Уехавший в Канаду из-за семьи Бенуа Гру возглавил швейцарский «Цуг»

Фото: hctraktor.org

Бывший наставник челябинского «Трактора» Бенуа Гру нашел новую команду. Канадский специалист назначен главным тренером швейцарского «Цуга», о чем сообщает клубная пресс-служба.

Ранее канадский специалист покинул «Трактор». По неподтвержденной информации, он якобы соскучился по дому и супруге.

57-летний Гру возглавлял «Трактор» с мая 2024 года, подписав контракт на два сезона. Его работа в Челябинске была отмечена значительным успехом: в сезоне-2024/2025 команда под его руководством дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ярославскому «Локомотиву» (1-4 в серии). Несмотря на этот результат, в ноябре текущего сезона Гру покинул пост, объяснив своё решение моральной и физической усталостью.

«Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 48 очков после 47 проведённых матчей.

