«Уехавший человек может сохранить татарскую идентичность, если он сам хочет»

Айгуль Ахметгалиева: «Человек никогда не достигает предела в профессии – всегда учишься писать, изучаешь жизнь, характеры»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Миллиард.Татар» поговорил с автором пьесы – писательницей Айгуль Ахметгалиевой – о том, как развивается татарская литература и есть ли будущее у татарского языка.

«Когда вижу, на каком уровне дети владеют татарским языком, становится тревожно»

– В театре им. Камала пройдет постановка спектакля «Капка». Вы – автор пьесы. Это произведение завоевало много наград. Как вы думаете, почему именно эта пьеса стала такой востребованной? Как и когда она появилась?

– Расскажу предысторию. Произведение «Капка» («Калитка») сначала родилось как рассказ. Я взялась писать роман о Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской и отправилась в путешествие по местам, связанным с ее биографией. Была версия, что ее отец родом из деревни Эре Зеленодольского района (потом выяснилось, Гиззатулла агай родом из Козловского района). В этой деревне наткнулась на заброшенную улицу, домов там не было. Остановилась у одиноких ворот: за ними не было ни дома, ни забора. Небольшая калитка то открывалась, то закрывалась, жалобно выла. Эта картина меня взволновала. Когда-то это была процветающая татарская деревня. Возможно, во дворе бегали ребятишки…

Меня потрясла судьба татарской деревни. В тот миг муж смотрел на меня и полушутя сказал: «Чувствую, ты нашла материал для рассказа». И действительно – в этот год написала рассказ «Капка». Сначала он участвовал в республиканском этапе Международного конкурса имени Махмуда Кашгари и занял первое место. Далее рассказ был переведен на турецкий язык (переводчик – Фатих Кутлу) и на международном этапе занял второе место, я стала лауреатом Международной премии имени М. Кашгари.

Церемония вручения премии им. М. Кашгари в Баку Фото: из личного архива Айгуль Ахметгалиевой

– Почему он привлек такое внимание?

– Человек никогда не обладает только отрицательными качествами. Несмотря на то что главный герой уехал, оставил родную деревню, в его душе тоже есть свет. С одной стороны, виню этого человека в том, что из-за него деревня осиротела. С другой – показываю, как он винит сам себя. Думаю, именно душевные переживания героя привлекли жюри.

Во-вторых, «Капка» – это крик души нашего народа. Задает ли человек себе вопросы: “кто я?”, “откуда я?”, “почему моя судьба такая, принес ли я пользу обществу?”. Например, герой рассказа долгие годы мучился от того, что не слышал родную речь. Он женился на женщине другой национальности, ни его ребенок, ни жена не говорят на его языке. Его несчастье в том, что он не слышит родную речь. Единственное утешение – письма от матери, написанные по-татарски, и татарская речь, которую он слышал от приехавших на сезонную работу…

В 2021 году Союз театральных деятелей Татарстана и Комиссия при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, объявили конкурс на лучшее драматическое произведение, посвященное проблеме сохранения языка. Произведение, выигравшее грант, должны были поставить на сцене. Некоторые театры сами вышли на меня с предложением о сотрудничестве. Это был стимул для меня, написала пьесу «Капка». Мы подали заявку от нашего Набережночелнинского государственного татарского драматического театра им. Аяза Гилязова и победили. В спектакле поднимаются вопросы родного языка, смешанных браков, будущего у татарского языка – будет ли молодое поколение говорить на татарском. В спектакле присутствует эффект переосмысления и перерождения человека – в частности, татарина.

– Человек, который уехал, может сохранить идентичность?

– Может, если у него есть такое желание и если развито национальное самосознание. Аллах создал его представителем этой нации, дал ему миссию сохранить язык, передать детям. Если он понимает эту простую истину, язык можно сохранить.

Можно привести много примеров. Несколько лет назад мы были в Германии, и одна татарская семья пригласила нас в гости. Их дочери 6 лет, она родилась в Германии, говорит по-немецки, общается по-немецки со своими друзьями. Но у матери высокий уровень национального самосознания, и ребенок говорит по-татарски лучше, чем наши дети, выросшие в татарских деревнях и городах. Мать регулярно заказывает татарские книги из Казани. Каждый день читает на татарском и слушает с ней татарские песни.

– Что думаете про будущее языка? Некоторые говорят, что татарский через несколько поколений исчезнет. Как вам кажется, такое может произойти? Что мы можем сделать, чтобы спасти язык?

– Конечно, не хочется впадать в пессимизм. Но мы ходим на встречи в школы. И когда вижу, на каком уровне дети владеют татарским языком, становится тревожно. Если строить сложные предложения, применять эпитеты – дети уже не понимают. Уровень владения ограничивается тем, что они могут понимать короткие предложения, состоящие из двух-трех слов.

«Капка» – это крик души нашего народа» Фото: chelnyteatr.tatar

«Бывает, что о поэтессах, писательницах иногда говорят: “...несмотря на то, что она женщина”»

– Расскажите о себе. Как вошли в мир литературы? Как стали профессиональным писателем?

– Прежде всего, я благодарна своим родителям. Мама сначала была библиотекарем, потом и папа, и мама работали учителями. У нас дома главным богатством были книги. Родители привили любовь к книгам, к литературе и мне, и двум моим сестрам.

Также благодарна учителю младших классов. Эсма апа отправляла мои стишки в «Яшь ленинчы», «Ялкын». Это вдохновляло меня и добавляло уверенности в себе.

Когда была студенткой, начала выпускаться газета «Мәгърифәт» («Просвещение»). Это была студенческая газета, главным редактором был Рифат Фаттахов. К нам в редакцию приходили именитые писатели, общение с ними дало толчок, вдохновило работать в области литературы.

Человек никогда не достигает предела в профессии – всегда учишься писать, изучаешь жизнь, характеры. Учиться нужно всю жизнь.

– Когда опубликовали свое первое произведение?

– Считаю, что мой профессиональный путь начался после публикации моего рассказа «Соңгы өмет» («Последняя надежда») в журнале «Казан утлары» («Огни Казани»). Я написала его ручкой, тогда еще не было компьютеров. Папа забрал мои рукописи с собой, когда поехал в Казань в командировку, и отнес в редакцию. Писатель Флюс Латыйфи прочитал рассказ и решил опубликовать в журнале без каких-либо правок.

– Вы участвовали в создании экранизированных постановок вместе с Нуранией Жамали. Расскажите об этом опыте. С чего началось ваше сотрудничество?

– Расскажу, как начала сотрудничать с телеканалом ТНВ. Тогда Миляуша Айтуганова работала заместителем гендиректора, она позвонила мне и предложила написать сценарий по роману Абдурахмана Абсалямова «Ак чәчәкләр» («Белые цветы»). У меня тогда не было подобного опыта, и решила бросить себе вызов и согласилась. В итоге на экраны вышел 10-серийный фильм.

С героями фильма «Тепла ищут сердца» Фото: из личного архива Айгуль Ахметгалиевой

Режиссер Нурания Жамали также предложила написать сценарии к нескольким фильмам. До этого в школе, где сотрудничала Нурания ханум, был театральный кружок учителей «Яшел яр» («Зеленый берег», сейчас – в школе «Адымнар»); они ставили спектакли по моим пьесам. Так мы начинали общаться с Нуранией ханум. Сначала я написала сценарий к четырехсерийному фильму «Синең күзләр» («Твои глаза»). Потом у нас вышли фильмы «Җылы эзли җаннар» («Тепла ищут души»), «Мәхәббәт хакына» («Во имя любви»), «Көтелмәгән кунак, яки кунак ашы – кара-каршы» («Нежданный гость»).

– Часто ваши героини – сильные женщины. Кем из татарских женщин вы восхищаетесь?

– Не могу назвать идеалом только какого-то определенного человека. Восхищаюсь женщинами, которые достойно воспитывают детей, которые учат детей дорожить духовно-нравственными ценностями, любить свой народ и нацию. Она может быть и депутатом, и поваром, и дояркой – кем угодно.

Приведу такой пример. У меня есть жинги (тетя), которая всю жизнь проработала дояркой, сейчас она на пенсии. Судьба испытывала ее много раз: потеряла отца, мать, сестру, младшего брата, мужа, старшего сына. Аллах испытывает ее потерями. При этом она остается сильной духом, не винит судьбу, остается лучезарной, находит силы помогать другим; любит литературу. И раньше, когда целый день работала на ферме, находила время читать. Она читает все произведения, которые публикуются в журналах, все новые книги. Самое удивительное – несмотря на все тернии, она научила своих детей находить и видеть в этом мире прекрасное, а не черную сторону.

– Как считаете, соблюдаются ли права татарских женщин в семье, в обществе, в трудовых коллективах? Вам приходилось сталкиваться с дискриминацией, в том числе, как писательнице?

– Не стала бы называть это дискриминацией, но бывает, что о поэтессах, писательницах иногда говорят: «...несмотря на то, что она женщина». Есть разделение на писателей-мужчин и писателей-женщин. Но в отношении к себе не замечала какого-то разделения ни когда работала в редакциях, ни сейчас, когда работаю в театре.

Иногда думаю, что женщинам нужно чаще вспоминать о своей женственности. Сейчас многие взваливают на себя мужские обязанности по своей воле. А некоторые мужчины только рады, если с них снимают ответственность. Сила женщин в том числе в их слабости.

«Думаю, в прозу люди приходят, накопив жизненный опыт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Через десять будут ли те, кто сможет написать рассказ на 5-6 страниц?»

– Расскажите о своих новых произведениях. Над чем работаете сейчас?

– Осенью закончила пьесу «Пароль – «Юк!» («Пароль – «Нет!»). И она в декабре получила премию в конкурсе «Новая татарская пьеса – 2022». Это тоже большой стимул, когда именитое жюри оценивает твое произведение. Если эту пьесу поставят в одном из театров, буду гордиться.

Пьесу «Капка», о которой мы говорили, недавно ставили в Оренбурге. Режиссер Булат Бадриев поставил спектакль, который потряс и русскоязычных, и татароязычных зрителей.

Говорят же, если хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах… Поэтому о недоделанном пока не буду говорить…

Спектакль «Капка» в Оренбурге Фото: из личного архива Айгуль Ахметгалиевой

– Что думаете о современной татарской литературе? Нет ли ощущения, что топчемся на месте – нет новых тем, сюжетов?

– Много лет работала редактором отдела в журналах «Казан утлары», «Мәйдан». В последние годы в глаза бросается бедность языка, в прозе идет быстрое перечисление действий – он пришел, надел вот это, вышел из дома... Вот это тревожит. Нет и новизны. Мне нравится творчество Марата Кабирова – оно отражает проблемы современности. Пусть их не так много, но есть писатели, которые хорошо владеют языком, знают историю и при этом пишут на актуальные темы.

– Почему нет новых тем, новизны? Есть ли вообще молодые авторы?

– Их можно пересчитать по пальцам. Повлияла и судьба татарского языка в школе, ЕГЭ, сокращение уроков татарской литературы. Еще есть дети, которые могут написать стихотворения или рассказы на татарском. Через десять будут ли те, кто сможет написать рассказ на 5-6 страниц?.. Но все-таки надеюсь, что будут.

Задавала этот вопрос многим – почему нет молодых авторов? Кто-то считает, что труд писателя плохо оплачивается. Действительно, гонорары мизерные. А молодое поколение не будет работать за спасибо. Допустим, человек написал повесть на 100 страниц, опубликовал в журнале. И он не будет довольствоваться гонораром в 2-3 тысячи рублей. Может, это и правильно. Ведь ты пишешь одну повесть 1-5 месяцев, почему она должна оплачиваться так низко?

Во-вторых, думаю, в прозу люди приходят, накопив жизненный опыт. Молодых парней и девушек, которые пишут стихотворения, достаточно. В Казани в развитии молодежного творчества большую роль сыграло творческое объединение «Калеб». Обращаю внимание, что в Казани талантливой молодежи помогают и в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

– Вы из Актанышского района. Это район, который граничит с Башкортостаном. Как там обстоит ситуация с татарским языком? Башкирию иногда называют кузницей татарских писателей. Это действительно так?

– После того как вышла моя книга «Хания», часто приглашали в Башкортостан, побывала во многих районах. Доехали и до родины Хании Фархи – Татышлинского района. Нас везде встречали татароязычные читатели.

«После того как вышла моя книга «Хания», часто приглашали в Башкортостан, побывала во многих районах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Когда работала в журнале «Мәйдан», мы активно сотрудничали с журналом «Тулпар», который выходил в Башкортостане. Он издается на татарском языке. Через него держали связь с писателями и поэтами, которые живут в Башкортостане и пишут на татарском языке.

Меня восхищает природа Башкортостана – горы, родники, реки, леса. Не знаю, может, природа так влияет на писателей. Я упоминала, что иногда авторам не хватает богатства языка. А в Башкортостане для писателей характерны и языковое богатство, и использование диалектных слов. Писатели и поэты умеют пользоваться всеми языковыми средствами, они обогащают нашу литературу.

– Почему у них получается лучше? Хотя в Татарстане стараются поддерживать татарский язык и культуру.

– Не говорю, что у них лучше. В Татарстане тоже есть прекрасные прозаики, поэты, нам есть кем гордиться. Бывает, что где-то рождаются певцы, где-то писатели. Ездила в деревню Верхняя Салаевка (сейчас она заброшенная), где родилась Хания Фархи. Под окнами каждого дома растет черемуха. И весной вся деревня утопает в белых цветах. На берегу озера – густой лес. Мне кажется, человек, который живет в такой дикой красоте, становится либо певцом, либо писателем. Аллах передает вдохновение через природу, через свое творение…

«Миллиард.Татар»