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На главную ТИ-Спорт 23 июня 2025 12:29

Уэсли не перейдет в «Зенит» за 25 млн евро - во «Фламенго» хотят как минимум 30 млн

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Уэсли не перейдет в «Зенит» за 25 млн евро - во «Фламенго» хотят как минимум 30 млн
Фото: fc-zenit.ru

«Фламенго» отказал «Зениту» в трансфере защитника Уэсли. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в своих социальных сетях.

«Сине-бело-голубые» предложили за футболиста 25 миллионов евро, что не устроило бразильцев. «Фламенго» хочет получить за Уэсли как минимум 30 миллионов. Другие клубы, в числе которых итальянских, также хотели предложить за защитника 25 миллионов, но не прислали официальные предложения, узнав, что такая сумма будет отклонена, сообщает источник.

Напомним, «Зенит» финишировал вторым в таблице РПЛ сезона 2024/25. Команда Сергея Семака набрала 66 очков и впервые за семь лет осталась без чемпионства. Победителем же стал «Краснодар», набравший 67 баллов.

#фк зенит #премьер-лига #спорт #футбол
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