УЕФА требует убрать лозунг «Героям слава» со спортивной формы Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал убрать с формы Украины, в которой они выступят на чемпионате Европы, надпись «Героям слава». Об этом сообщает радио Sputnik.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый комплект формы украинской команды для участия в ЕВРО-2020. На футболках были нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!» с очертаниями карты Украины с Крымом в составе.

«Конкретное сочетание этих двух лозунгов после дальнейшего анализа явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», — сказано в сообщении ассоциации.

Международная федерация футбола ранее заявляла, что в вопросах политики придерживается нейтральной позиции.

Чемпионат начнется 11 июня. Соревнования должны были состояться в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.