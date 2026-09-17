УЕФА разрешил белорусским юношеским командам играть в чемпионате России

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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил, что УЕФА дал разрешение белорусским командам на участие в юношеском чемпионате России.

По его словам, сейчас предстоят переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы определить возрастные категории — будет это один возраст или три. Василевич отметил, что белорусская сторона хотела бы участвовать в ЮФЛ.

«Действительно, разрешение получено. Сейчас предстоят переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы определиться, какие это будут возрасты. Будет один возраст или три. Мы хотели бы участвовать в ЮФЛ», — приводит слова Василевича ТАСС.

Напомним, с конца февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

Сборная России проводит только товарищеские матчи, клубы РПЛ не играют в еврокубках. Белорусские клубы выступают в европейских турнирах на нейтральных полях.