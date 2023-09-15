«Удостоился медали»: в Нурлате прошла встреча с военными из зоны СВО

В Нурлате состоялась традиционная встреча руководства муниципального района с мобилизованными, приехавшими в отпуск. За чашкой чая бойцы рассказали о своем быте, поблагодарили нурлатцев за поддержку. Военнослужащий Никита с позывным Матрос поделился, что муниципалитет очень хорошо помогает. Он призвался в конце сентября 2022 года, у него это уже второй отпуск.

«Когда только призвался, дети стали посещать бесплатно детский садик, кружки. Очень порадовало. Земляки сильно поддерживают. До нас доходят все посылки, все, что отправляют волонтеры, нурлатские „Вкусняшки“. Им большое спасибо, еда как домашняя», — рассказал военнослужащий.

Алексей с позывным Ингуш еще не имеет своей семьи, зато на груди уже красуется боевая медаль — «Участник специальной военной операции».

«Мы на блокпосте проверяем все заезжающие в город и выезжающие гражданские машины. Медали удостоился за поимку провозивших запрещающие вещества», — поделился боец. По его словам, за родителей он спокоен — им в районе помогают.

Бойцы-земляки рассказали о своей службе, солдатском быте. Уверенно заверили: «Победа будет за нами!».

Социальный куратор фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РТ Татьяна Ахметзянова рассказала о мерах поддержки участников специальной военной операции.

На встрече глава района Дамир Ишкинеев сообщил о том, что нурлатцы активно идут на контрактную службу, поинтересовался, как служится землякам, их настроением, а также тем, где они работали до мобилизации.

«Давайте возвращайтесь быстрее, работать надо. Вы нам здесь очень нужны. Берегите себя, не рискуйте, где не надо, аккуратнее будьте. Мы вас ждем», — напутствовал бойцов глава.

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