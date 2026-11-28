12 декабря Екатеринбург примет бой Дмитрия Бивола против Каллума Смита — бой за титулы WBA, WBO и IBF. Чемпион восстановился после травм и провёл разминочный поединок в мае, претендент не дрался почти два года. Кто может составить конкуренцию Биволу и почему фаворит очевиден? Разбираемся в материале «ТИ-Спорта».





Фото: RCC

Легкая прогулка для Бивола

В своей карьере Каллум Смит проигрывал Саулю Альваресу и Артуру Бетербиеву. Дмитрий потерпел поражение лишь однажды — от Артура Бетербиева. Ни для кого не секрет, что фаворитом в данном бою является Бивол. 12 декабря фанаты единоборств увидят деклассирование от российского чемпиона. Дмитрий боксирует дома.

Он восстановился после своих травм, плюс Бивол провёл в мае разминочный бой с Михаэлем Айфертом. По навыкам Дмитрий превосходит Смита: у него лучшая работа ног в полутяжёлом весе, за счёт которой он и выигрывает у своих соперников. В свою очередь, Каллум Смит дрался в последний раз почти два года назад — 22 февраля 2025 года. Хоть Смит и имеет преимущество в антропометрии, для Бивола это не составит больших проблем: в своей карьере он с лёгкостью справлялся с высокими соперниками.

Избегает ли Бивол сильных соперников?

Шли переговоры о проведении третьего боя с Артуром Бетербиевым в России, но команду Бивола не устраивал финансовый вопрос. В свою очередь, Бетербиев говорил, что делал всё, чтобы третий бой состоялся. У фанатов бокса начал возникать вопрос: а не избегает ли Бивол третьего боя с Артуром? Дмитрий выиграл в реванше и завоевал титул абсолютного чемпиона мира.

Второй бой между боксёрами прошёл 22 февраля 2025 года, и промоутеры заявляли, что третий поединок состоится в конце 2025 года, но он не прошёл. После второго боя Бивол заявил о своих травмах и начал проходить лечение, хотя Артур после победы над Дмитрием дал ему реванш через четыре месяца. Также менеджеры Бивола заявили, что ему нужно провести обязательные защиты титулов и поэтому бой с Артуром пока невозможен.

Бой с Бенавидесом

Обязательным претендентом по линии WBC был мексиканский боксёр Дэвид Бенавидес — 32 победы (26 нокаутов), без поражений. После того как Бивол стал абсолютным чемпионом в 2025 году, WBC обязал его провести защиту против Бенавидеса, но команда Бивола отказалась ради третьего боя с Бетербиевым. В итоге Бивол не встретился ни с одним из них. С точки зрения стиля, если бы этот бой состоялся, Бенавидес действительно мог бы доставить Биволу проблемы: у него отличная скорость рук и тяжёлые удары, к тому же ему всего 29 лет, он находится на пике формы. Но Бенавидес уже перешёл в тяжёлый вес и завоевал титулы, так что этот поединок остаётся лишь гипотетическим сценарием.

На данный момент у Дмитрия выгодное положение: он чемпион по трём версиям, дерётся с проходными для него соперниками и к тому же выступает у себя дома. Боя с Бенавидесом уже, скорее всего, никогда не будет, так как мексиканский спортсмен перешёл в тяжёлый вес. Возможно, третий бой между Биволом и Бетербиевым состоится, так как было заявление, что после защиты против Смита Бивол готов боксировать с Бетербиевым. Но есть одна важная деталь: на данный момент Артуру 41 год. Если третий бой всё же состоится, он пройдёт не раньше лета 2027 года — к тому времени Артуру уже будет 42. Дмитрий опять будет в выгодном для себя положении.

Кто же всё-таки может составить конкуренцию Биволу?

Разберем по порядку всех доступных боксеров, которые могли бы действительно противопоставить Дмитрию на ринге серьезные аргументы.

Бен Уиттакер (Великобритания, 13-0-1, 9 KO) — обязательный претендент по линии IBF. По данным Ring Magazine, Уиттакер обеспечил себе статус обязательного претендента на титул IBF Бивола после победы над Конором Уоллесом в октябре 2026 года.

Артур Бетербиев (Канада, 41 год) — несмотря на возраст, остаётся главным «незакрытым гештальтом». Для Бивола это не столько рейтинговая угроза, сколько репутационная: третий бой с Бетербиевым — единственный поединок, который снимет вопросы о «выгодном положении». Если Бивол его так и не проведёт, любые разговоры об «избегании» останутся.

Имам Хатаев — 13 побед (12 нокаутов). Хотя Имам не является обязательным претендентом ни по одной из версий, он действительно представляет угрозу: Хатаев обладает нокаутирующей мощью, а также он хорош в сокращении дистанции. Отдельно стоит отметить, что Хатаев — уроженец Чечни, с 2023 года выступающий под флагом Австралии.

Проблемы профессионального бокса в России

В России профессиональный бокс теряет интерес зрителей. У нас есть действительно хорошие боксёры, но они не дерутся с топами: чаще всего им привозят средних соперников, с которыми они справляются с лёгкостью. Проблема в том, что у российских промоутеров нет устойчивых договорённостей с зарубежными коллегами. Из-за этого к нам и не приезжают топы мирового бокса. Также и сами российские боксёры больше стремятся выступать в олимпийском боксе, где сейчас созданы все условия для спортсменов. России разрешили боксировать на Олимпиаде, к тому же там очень крупные призовые (за первое место на чемпионате мира 2025 года в Дубае победитель получал 300 тысяч долларов). Профессиональным боксёрам тяжело доказывать свою значимость на мировой арене, так как, если ты не дерёшься с лучшими, тебя нельзя назвать топовым бойцом.

Одна из важных проблем, из-за которых профессиональный бокс в России умирает, — отсутствие раскрутки боёв. В России, к сожалению, отсутствует культ бокса, как, например, в Америке или Англии. Перед титульными боями там снимаются промофильмы, где рассказываются истории бойцов, показывают их подготовку и тренировки. За рубежом бокс воспринимают как большое шоу, а не просто как спорт. В России же всё наоборот. Многие зрители даже не знают, кто такой Каллум Смит: для всех он просто очередной «мешок» для Бивола, тогда как в Англии фанаты знают всю его биографию.

Автор: Радэль Валиуллин