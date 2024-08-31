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Удобные маршруты и живописные виды: в Зеленодольске открыли парк Алтынова
В День республики в Зеленодольске состоялось открытие парка Алтынова. В общественном пространстве появилось многоуровневое пространство с удобными маршрутами и живописными видами. Особое внимание уделили защите территории от избыточной антропогенной нагрузки.
Здесь выделены зоны активного и пассивного досуга, детские площадки, пространства для отдыха на природе, зона для выгула собак с игровыми элементами для животных.
Мероприятие прошло при участии депутата Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова, первого замминистра промышленности и торговли РТ Родиона Карпова, главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева и жителей города.
Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа: тематические площадки с мастер-классами, спортивные соревнования, выставка мототехники.
«В День республики мы открываем парк Героя Советского Союза Николая Алтынова. Сегодня в нашем городе появилось новое, уютное, современное общественное пространство. Здесь созданы все условия для отдыха жителей и гостей любого возраста», — отметил Михаил Афанасьев.
Благоустройство территории в первую очередь направлено на создание условий для отдыха, занятий спортом и повседневной жизни с минимальным воздействием на природную среду.
Проект ориентирован на создание инклюзивного пространства, которое учитывает потребности маломобильных групп населения.
Также в этом году в Зеленодольске ожидается открытие заключительной очереди благоустройства сквера «Юный корабел».
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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