«Удобно, уютно, комфортно»: бугульминцы оценили программу «Наш двор»

Масштабная республиканская программа «Наш двор», инициированная Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, продолжает преображать городскую среду в Бугульме. В этом году благоустройство охватит еще 36 дворовых территорий.

Комплексные работы стартовали в апреле. В 11 дворах уже завершено асфальтирование проездов, тротуаров и парковок. На шести территориях установлено новое электрооборудование. Один из примеров – двор домов №29 на улице 14 Павших и №29 на улице Ворошилова. Здесь полностью обновлено дорожное покрытие, установлены современные фонари, а также обустроена детская площадка с качелями, каруселями, горкой, песочницей и спортивными элементами.

Проекты разрабатывались с учетом мнений и пожеланий местных жителей.

«Удобно, уютно, комфортно, светло и безопасно. Так могу сказать теперь про наш двор. Свой, родной уголок, который радует глаз. Спасибо всем, кто организует такую важную для нас, жителей, работу», – поделилась впечатлениями жительница Бугульмы Нэля Шавкатовна.

Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 дворовые территории. Еще 678 дворов в 16 муниципальных образованиях региона приведут в порядок в этом году.