Удобно и безопасно: на форуме «Мой голос» обсудили цифровизацию российских выборов

Олег Морозов: «Выборы — это особый формат диалога общества, гражданина и власти»

Выборы являются особым форматом диалога общества, гражданина и власти. Об этом в начале заседания заявил модератор форума депутат Госдумы РФ Олег Морозов.

«Чем прозрачней избирательная система, чем она больше отвечает на запросы граждан, тем более ясный ответ получает общество по результатам выборов. Вот для чего важен этот диалог», — подчеркнул Морозов.

Спикер напомнил, что стоял у истоков нынешней избирательной системы страны в 1993 году, а также был депутатом всех созывов федерального парламента.

«Мы начинали рисовать эту систему с чистого листа, не было никакого опыта. За эти годы выстроилась вся наша российская избирательная система, которая совершенствовалась, проходила этапы проб и ошибок. И она становится все более прозрачной и эффективной, отвечающей запросам общества», — сказал спикер.

Открывая форум, Морозов также выразил удовлетворение тем, что видит в зале много молодых лиц.

Форум избирателей «Мой голос» — это постоянно действующая площадка для всех участников избирательного процесса: избирателей, членов избирательных комиссий, общественных организаций и лидеров общественного мнения. Во время сессий приглашенные эксперты вместе с жителями республики обсуждают развитие электоральных процессов.



Памфилова: Форум «Мой голос» должен стать площадкой для обмена опытом между регионами

Форум «Мой голос» будет содействовать обмену опытом между участниками избирательного процесса всех регионов страны. Такое мнение выразила председатель ЦИК России Элла Памфилова в обращении к участникам мероприятия.

Слова председателя Центральной избирательной комиссии РФ к участникам форума зачитал депутат Госдумы Олег Морозов.

«Форум избирателей „Мой голос“ — один из наиболее востребованных и динамично развивающихся проектов, в рамках которых реализуются задачи информационного обеспечения избирательного процесса», — отметила Памфилова.

Благодаря форуму участники узнают самую свежую информацию об избирательной системе, ее правовой базе и реальной практике.

«Отрадно, что форум стал межрегиональным, полагаю, что и в дальнейшем он должен быть площадкой обмена опытом между регионами», — добавила она.

В будущем форум «Мой голос» трансформируется в площадку для обсуждения актуальных вопросов развития избирательного процесса и новых современных форм голосования, подытожила Памфилова.

КОИБы, видеофиксация и электронная подпись: в ЦИК РФ назвали новшества будущих выборов

В ходе предстоящей осенней избирательной кампании Центризбирком России будет применять технические и организационные новшества, направленные на рост прозрачности и удобства голосования. Об этом участникам заседания рассказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Спикер отметил, что в ближайшее время будет дан официальный старт избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. Параллельно в ряде регионов страны стартуют кампании местных выборов различного уровня.

«Это будет масштабная избирательная кампания, которая продлится до единого дня голосования 19 сентября. В ее рамках будут избираться не только депутаты Госдумы, но и главы субъектов Федерации, депутаты законодательных собраний регионов и депутаты органов местного самоуправления», — напомнил участникам форума Шевченко.

Он добавил, что Центризбирком России провел масштабную работу по внедрению новых, современных подходов в избирательный процесс. Они повышают прозрачность и комфорт голосования для граждан.

«В первую очередь речь идет о программе „Мобильный избиратель“ — она позволяет голосовать там, где удобно гражданам. В ходе президентских выборов этой возможностью воспользовались около 5,7 млн наших граждан», — отметил Евгений Шевченко.

Эксперт добавил, что в ходе предстоящих выборов также будут задействованы самые современные технические средства — электронные комплексы обработки бюллетеней (их количество заметно выросло с момента предыдущего голосования), видеофиксация хода голосования на участках, QR-кодирование протоколов и другие новеллы.

«Также в этом году на региональных выборах будет применяться возможность частичного сбора подписей избирателей для партий и кандидатов через портал госуслуг», — резюмировал спикер.



Кондратьев: Эксперимент с электронным голосованием показал востребованность у жителей РТ

Татарстанцы проявили большой интерес к тестированию системы электронного дистанционного голосования, которое проводилось в республике в середине мая. В следующих избирательных кампаниях его будут использовать наравне с традиционными способами голосования, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он отметил, что подготовка к осенней избирательной гонке в республике идет в штатном режиме. Применяются все доступные цифровые технологии, позволяющие поднять уровень подготовки и проведения голосования на новую высоту.

«Что касается дистанционного электронного голосования (ДЭГ), то мы с особым вниманием подходили к реализации этого проекта. И 59 тыс. татарстанцев приняли участие в соответствующей тренировке — это очень хороший показатель. Он доказал, что такой способ голосования удобен и востребован избирателями. И в следующей избирательной кампании мы обязательно будем применять эти технологии», — сообщил Андрей Кондратьев.

В завершение своего выступления он отметил, что в целом жители республики всегда проявляли повышенный интерес к процессу голосования, активно реализовывали свое избирательное право. И внедрение новых подходов в избирательный процесс лишь укрепит этот тренд, уверен глава ЦИК Татарстана.

Айрат Хайруллин: «Не нужно противопоставлять цифровое и традиционное голосование»

Внедрение современных технологий в избирательный процесс не должно противопоставляться традиционным и привычным методам участия в выборах. Такое мнение высказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Министр подчеркнул, что не стоит противопоставлять электронные и традиционные методы голосования. В конечном итоге и первое, и второе является удобным инструментом реализации прав граждан.

«На это стоит смотреть как на форму гибридных технологий, которые позволяют реализовать права избирателей. Каким именно образом человек проголосует — решать ему», — пояснил Хайруллин.

В качестве удачного примера онлайн-голосования министр назвал недавно проводившуюся процедуру праймериз партии «Единая Россия». Дебаты и программы участников были доступны на онлайн-площадках партии, а само голосование проводилось как в физическом, так и в цифровом формате.

«Лично мне было удобно проголосовать онлайн, кому-то другому ближе традиционный бюллетень и кабина для голосования. Это выбор каждого», — заключил глава Минцифры РТ.

Малькевич о цифровизации выборов: «В этой сфере мы опередили многие страны мира»

Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий в избирательный процесс, опережая в этой сфере другие развитые государства. Такое мнение высказал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он пообщался с участниками форума в формате видеоконференции.

Эксперт отметил, что Татарстан является традиционной площадкой для тестирования различных инноваций, не стала исключением и сфера выборов.

«Мы живем в эпоху цифровизации, и игнорировать запрос избирателей на внедрение удобных цифровых сервисов не можем», — подчеркнул Малькевич.

Вместе с тем он констатировал, что в обществе всё еще существует запрос на традиционные пути голосования, сложившееся за последние десятилетия. Однако цифровые тренды реализации избирательных прав неизбежно приходят им на смену с учетом вхождения во взрослую жизнь молодого поколения россиян.

«Для многих сегодня голосование — это удобный сервис. Тестирование цифрового голосования показало, что это просто, удобно и безопасно. Это уже не будущее, а наше настоящее, в котором мы опережаем многие развитые страны. Данное направление нужно развивать, но не в ущерб традиционным формам голосования», — заключил эксперт.

