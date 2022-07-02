«Удмуртский уголок», матрешки и калиновый компот: в Татарстане отметили Гырон Быдтон

В Бавлинском районе Татарстана прошел Гырон Быдтон. Впервые на республиканском уровне праздник удмуртской культуры прошел в 1998 году, а сегодня деревня Кит-Озеро вновь стала площадкой для проведения колоритного события. В мероприятии приняли участие гости из Татарстана, Удмуртии и Башкортостана.

«Ежегодно мы одной дружной многонациональной семьей отмечаем праздники разных культур и народов, живущих на территории нашего района. Миссия проведения праздников едина — сохранение культурного наследия и развитие национальной самобытности народов Татарстана», — сказал глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров.

В давние годы Гырон Быдтон являлся символом окончания весенне-полевых работ. Сегодня празднество отражает вековой уклад и самобытные традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение удмуртским народом.

«Я бы хотела поблагодарить тех, кто подарил нам потрясающий праздник яркой удмуртской культуры. Ее не спутаешь ни с какой другой культурой: яркая, самобытная, очень мелодичный язык и великолепная музыкальность произведений и всего того, что мы увидели сегодня на сцене. Я хотела бы пожелать всем огромного здоровья и поздравить всех с национальным праздником „Гырон Быдтон“, который сейчас уже имеет статус республиканского», — отметила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Гостей встречали согласно старинным традициям финно-угорского народа — блюдами национальной кухни — сладкой выпечкой «кокромульы» и освежающим калиновым компотом. После дегустации их проводили на ярмарку народных промыслов, где мастера и ремесленники представили уникальные изделия из дерева, украшения с национальными орнаментами, яркие удмуртские матрешки, глиняную посуду и необычные лакомства — цукаты из сосновых шишек.

Помимо ярмарки художественных промыслов для гостей празднества были организованы мастер-классы по токарному и гончарному делу, по лозоплетению, демонстрация работы за ткацким станком.

«У нас здесь развернуты мастер-классы, чтобы люди не просто что-то купили, а чтобы они попробовали сами и осознали ценность ручного труда. Также мы даем возможность людям попробовать прикоснуться к древним ремеслам, которые очень тяжело найти сегодня в городах», — рассказала методист по ткачеству из Алнашского дома ремесел «Киуж» Надежда Измайлова.

Участники праздника в Кит-Озеро также стали свидетелями музыкально-театрализованного пролога, основанного на местной удмуртской мифологии. Специально для представления были созданы костюмы и маски, а также уникальные музыкальные аранжировки на основе экспедиционных записей.

«Я ездил в экспедиции и записывал песни в своем районе. Уже в дальнейшем я подумал, почему бы не превратить это в полноценную композицию, где сплелись песни столетней давности. Часть песен мы сделали в аранжировке, а другую часть оставили в первозданном виде», — поделился заведующий отделом развития народного творчества «Таткультресурсцентра» Павел Александров.

Кроме того, были организованы национальные подворья: чувашское, русское, татарское и удмуртское хозяйства. Каждая площадка отражала быт и традиционный уклад жизни народов, проживающих в Татарстане. Особое внимание посетителей привлек «Удмуртский уголок»: здесь были представлены старинная традиционная одежда, бытовая утварь, музыкальные инструменты и блюда национальной кухни. К тому же гости смогли посетить лавку травницы: здесь можно было узнать о целебных свойствах растений, выпить травяной чай и приобрести настойки из чаги и сосновых шишек.