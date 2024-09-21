Удмуртский тетрис и марийская усадьба: в Казани прошел День культуры Кукморского района

20 сентября в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Кукморского района. В рамках этого дня была представлена насыщенная культурная программа, передающая всю красоту и колорит культурного наследия народов, проживающих на территории Кукморского района.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, на площади перед КЦ «Сайдаш» представители пяти национальностей — татар, русских, мари, удмуртов и кряшен — встретили гостей с чак-чаком и караваем, а фольклорные ансамбли увлекли зрителей народными играми, хороводом и танцами.

В фойе КЦ «Сайдаш» развернулась выставка семейного народного творчества, секреты мастерства которого местные умельцы передают из поколения в поколение.

Здесь можно было познакомиться с творчеством местных мастеров по изготовлению кожаной мозаики, глиняных и традиционных войлочных изделий.

Так, семья Козыревых из села Лубяны показала мастер-класс по изготовлению мозаики из гальки, семья Ахметовых — по изготовлению старинных удмуртских поясов, семья Ямаловых — по резьбе по дереву, семья Муратовых — изготовлению национальных украшений, семья Ибрагимовых — изготовлению кукол-оберегов, семья Абрамовых — мастер-класс «хранители удмуртского монисто», семья Хафизовых и Нигматзяновых — изготовление и вышивка на валенках, семья Ивановых — лозоплетению.

Здесь же прошла презентация удмуртской настольной игры — этнотетрис «Пужыен шудон». Цель игры — приобщение к удмуртской культуре через орнаменты, развитие внимания, памяти и межполушарных связей. Удмурты являются вторым после татар по численности народом Кукморского района. Всего их здесь проживает около 13 процентов.

Центральное место в выставке заняла экспозиция, отражающая родословную марийской семейной династии Иштугана Иксанова — победителей зонального этапа конкурса «Эхо веков в истории семьи» 2020 года. Составила родословную правнучка Иштугана Ольга Санникова.

Вместе с этим Ольга Санникова взялась за возрождение марийского села Синерь Кукморского района. В 2017 году в селе насчитывалось всего 14 человек.

Однако в 2022 году семья Санниковых вдохнула в село новую жизнь — здесь открылся музейно-этнографический комплекс «Марийская усадьба начала XX века». При создании дома, амбара, скотного двора в музейно-этнографическом комплексе руководствовались теми же технологиями, что и век назад.

Как рассказывает Санникова, сначала в селе построила дом их тетя, затем к ней присоединилась семья Ольги и другие родственники, в результате чего в селе появилась «улица Санниковых». И если в 1990-е годы здесь проживали люди только в двух хозяйствах, то сейчас количество домов достигло 27.

В 2020 году здесь был построен парк отдыха, которому дали название «Парк Земля Санниковых», поскольку практически все марийцы, проживающие в деревне Синерь, являются потомками Михаила Ивановича Санникова.

В музее есть экспозиционный зал, гостевой дом и баня по-черному. В одной части амбара заняли работы из дерева инвалида с детства Константина Петрова из Старой Кни. В село приезжают удмуртские и марийские фольклорные коллективы, где ежегодно проходит «День села». Деревня Синерь расположена в живописном месте.

По историческим данным, несколько веков назад на берегу реки обосновались марийцы и стали называть местность Ший энер (серебристая речка). В поселке сохранился участок вымощенной камнем дороги, которую в народе называют «Эби патша юлы» («Екатерининская дорога»).

Всего в Кукморском районе проживает более 700 марийцев. Живут они, в основном, в пяти деревнях — Княгор, Починок-Кучук, Старая Кня, Синерь и Чигайка.

Возвращаясь в КЦ «Сайдаш», нужно отметить, что Кукмор позиционирует себя как «столица брендов» в подтверждении этому на выставке достижений народного хозяйства и основных брендов Кукморского района были представлены изделия Кукморского валяльно-войлочного комбината, Кукморского завода металлопосуды, известного под брендом «Kukmara», Кукмарской швейной фабрики, известной под брендом «Хыял».

Кроме этого, здесь же была представлена продукция семейного предпринимательства, где в бизнес вовлечены только члены семьи и близкие родственники, среди которых «Кукмара балы», «Рамазан икмәге», «Рураям», «Кукмара сөте», «Кулинария», кукморские носки «Алмаз».

В камерном зале КЦ «Сайдаш» была организована выставка «Кукморский вернисаж» из произведений самодеятельных и профессиональных художников — выходцев Кукморского района.

Отдельное внимание заслуживает выставка картин и панно из войлока, изготовленных детьми в рамках проекта «Арт войлок». Как рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работы Кукморской детской школы искусств Олеся Фаизова проект был создан в целях сохранения и возобновления народного промысла войлоковаляния.

«В рамках данного проекта дети изучают историю войлоковалания, знакомятся с техникой сухого и мокрого валяния, знакомятся с орнаментами и традициями народов, населяющих Кукморский район, и на основе этих знаний создают войлочные изделия и панно», — добавила она.

Завершился День культуры Кукморского района концертной программой под названием «Кукмор — столица брендов» («Кукмара — брендлар башкаласы»).

Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал глава Кукморского района Сергей Димитриев.

«Куда бы мы не приехали, про Кукморский район всегда ходят легенды. О том, что это трудовой народ, ремесленники: за что ни возьмутся, все сделают. Мы продолжаем эту эстафету — поколение, которое было до нас, славилось трудолюбием, наше будущее также в надежных руках. Наши дети участвуют во многих мероприятиях и Кукморский район всегда занимает лидирующие позиции», — отметил он.

День культуры Кукморского района посетили также заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов и депутат Госсовета РТ, уроженка Кукморского района Римма Ратникова.

«Кукморский народ стал легендарным, благодаря своему трудолюбию, умению и мастерству», — подчеркнула замминистр культуры.

В ходе программы зрители окунулись в атмосферу праздников и обрядов, связанных с семейными традициями народов, проживающих на территории Кукморского района. Фольклорные, вокальные, хореографические и инструментальные ансамбли представили концертные номера, отражающие в своем творчестве своеобразие культуры, быта и праздников Кукморского района.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.