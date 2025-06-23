Удмуртский праздник «Гырон быдтон 2025» пройдет в селе Ципья Балтасинского района РТ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» состоится в эти выходные, 28 июня, на живописной земле села Ципья Балтасинского муниципального района Татарстана. Выбор места проведения не случаен, подчеркнули организаторы на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной предстоящему событию.

Заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин акцентировал внимание на уникальности села Ципья.

«Село Ципья достаточно уникально в Республике Татарстан. Оно – образец уважительного отношения к культурам народов Татарстана. Хочется в доказательство привести такой факт: единственный в республике Музей Дружбы народов расположен именно здесь! Это, с одной стороны, небольшой муниципальный музей, но он имеет известность во всей Российской Федерации, ведь музеем были получены федеральные гранты. Это действительно уникальный музей и хороший пример того, как нужно уважительно относиться к народам, проживающим на своей земле», – сказал Натфуллин.

Заместитель руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета по социальным вопросам Ильгам Гайнутдинов поделился несколькими интересными фактами о селе Ципья.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Выбор места проведения фестиваля обусловлен глубокими историческими корнями: здесь с 1938 года издается единственная в республике удмуртская газета, а само село шесть раз принимало республиканский праздник. Уже в 1938 году местная газета писала о масштабном празднике с конными скачками», – уточнил он.

На празднике ожидается участие более 6500 гостей, включая творческие коллективы из Удмуртии, Башкортостана, Марий Эл и Кировской области. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства РТ и лично Раиса РТ Рустама Минниханова, отметил Натфуллин

Праздник «Гырон быдтон», известный также у других групп удмуртов как «Гербер», является одним из самых аутентичных фестивалей, сохранивших древние обряды и обычаи.

В этом году гостей ждут традиционные ритуалы, конкурсы, выставки ремесел, выступления фольклорных коллективов и современных исполнителей.

Праздник обещает стать ярким событием с глубокими историческими корнями и уникальными культурными «изюминками».