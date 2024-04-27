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Удмуртская поэма «Италмас» станет основой концепции празднования «Гырон быдтона» в РТ
Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» в этом году пройдет 29 июня в селе Енабердино Менделеевского района Татарстана. Муниципалитет примет его во второй раз. Об этом сообщила исполнительный директор Национально-культурной автономии удмуртов РТ Ольга Иванова на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ.
«За концепцию взято произведение классика удмуртской литературы Михаила Петрова, а именно — поэма „Италмас”, ставшая самой известной среди произведений, написанных по одноименной легенде», — рассказала докладчик.
По словам Ивановой, для участия в событии планируется отобрать 40 представителей удмуртской молодежи. «Они изучат песенную и танцевальную культуру удмуртов. Итогом станет несколько номеров, которые включат в основную программу праздника», — отметила она.
Кроме того, сейчас обсуждается создание на праздничной площадке реплики традиционного жилища удмуртов. «В нем хотим открыть интерактивную зону для знакомств и обретения новых друзей. Каждый сможет оставить свой номер телефона или познакомиться на месте», — подчеркнула спикер.
Она добавила, что в прошлом году был запущен новый республиканский конкурс удмуртских семей «Шудо-буро удмурт семья» («Счастливая удмуртская семья»). В день проведения праздника его участники 2024 года будут курировать программу малой сцены.
«На этой площадке будут проводиться конкурсы. Организован отдельный блок, посвященный участникам воскресных школ и финалистам межрегионального конкурса удмуртской культуры „Мудорвай”», — заключила Иванова.
Название праздника «Гырон быдтон» переводится с удмуртского языка как «Конец пахоты». Праздник проводят во время цветения лугов. В этот день удмурты благодарят за погоду и молятся о предстоящем урожае. В прошлом году республиканский праздник удмуртской культуры прошел в селе Нырья Кукморского района Татарстана.
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