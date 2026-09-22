Удмуртия запретит розничную продажу вейпов с марта 2027 года

Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии во вторник приняли закон о запрете на территории региона розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» с заседания.

Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по здравоохранению, демографической и семейной политике Александр Шаклеин в своем выступлении отметил, что использование вейпов сопряжено с многочисленными рисками.

По его словам, особенно тревожным является тот факт, что подростки в возрасте 13–17 лет стали основными потребителями никотиносодержащей продукции, и рост их увлечения вейпами в пять раз превышает показатели среди взрослых.

Шаклеин добавил, что для предотвращения влияния этих систем на здоровье граждан разработан закон «О запрете розничной продажи на территории Удмуртской Республики электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина».

В соответствии с этим законом, с 1 марта 2027 года на территории региона запрещена розничная продажа электронных систем доставки никотина, никотинсодержащих жидкостей для них, а также безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина.