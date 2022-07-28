«Удивляемся, что нашим голосам верят»: как Вован и Лексус разыгрывают звезд и политиков

Пранкеры Вован и Лексус, в миру Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, дали мастер-класс в Казани. Кто стал новой жертвой шутников, как пранкеры находят контакты звезд шоу-бизнеса и мировой политической арены – в материале «Татар-информа».

Пранкеры Вован и Лексус, в миру Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, дали мастер-класс в Казани Фото: media.kpfu.ru

На удочку Вована и Лексуса попался Дэвид Линч

«Мы поговорили с известным американским режиссером Дэвидом Линчем от имени президента Украины Владимира Зеленского. Многие зарубежные режиссеры и актеры занимают позицию, что нужно воевать до последнего украинца, а переговоры неактуальны. Однако, несмотря на призывы общества игнорировать все российские попытки прийти к миру, у Дэвида Линча присутствует какая-то здравая идея, идущая вразрез с общественным мнением», – сказал Алексей Столяров на лекции для студентов Казанского федерального университета.

В видеоролике, который презентовали в КФУ, американский режиссер активно призывает президента Украины прекратить военные действия и начать переговоры о заключении мира.

«Вам следует поговорить напрямую с Владимиром Путиным. Организуйте виртуальный ужин с ним, обсудите все вопросы и найдите приемлемое решение. Можно даже выпить по пиву или по паре кружек пива», – сказал Линч пранкерам во время видеозвонка.

После премьеры ролика Владимир Кузнецов и Алексей Столяров выразили надежду, что слова американского режиссера дойдут до украинского адресата и он задумается, как дальше ему действовать.

Вован и Лексус не боятся быть раскрытыми, когда очередной пранк обсуждается в СМИ Фото: media.kpfu.ru

«Номера телефонов нам не нужны»

Главная загадка для зрителей Вована и Лексуса – где они берут телефоны известных людей.

«Мы нигде не берем номера телефонов, потому что они нам не нужны. В основном вся связь проходит через офисы и помощников по долгой цепочке. В некоторых случаях уходит несколько месяцев на то, чтобы выйти на нужного человека», – раскрыл тайну Владимир Кузнецов, или Вован.

Столяров добавил к ответу напарника, что в эпоху интернета все процессы проходят в цифровом формате, из-за чего личных встреч практически не происходит, а найти электронную почту какого-либо министерства, департамента или организации не представляет никакого труда.

Один из приемов завлечь жертву – использовать имя человека, который только набирает популярность. По словам спикеров, многие актеры и политики с радостью соглашаются на беседу с такими людьми, ведь это еще один повод для пиара. Пранкерам это на руку, потому что мало кто знаком с восходящей звездой и знает ее голос.

«Как пример – мы использовали образ Греты Тунберг, когда она стала известной на весь мир. Благодаря ее имени нам удалось сделать около 20 различных пранков. Однако если бы мы попытались поговорить от ее имени сейчас – большинство бы не согласились», – отметили Вован и Лексус.

Главная загадка для зрителей Вована и Лексуса – где они берут телефоны известных людей Фото: media.kpfu.ru

«Что вчера было популярным, сегодня уже забылось»

Постоянные зрители пранк-шоу также нередко задаются вопросом: «Почему вашим голосам верят, особенно после того, как розыгрыши тиражируются в мировых СМИ?»

«Мы сами удивляемся, что нашим голосам верят, причем ладно бы только политики, все-таки у них редко бывают речевые особенности. Однако когда мы использовали имя Греты Тунберг, у которой ярко выраженный скандинавский шведский акцент, все, даже кто лично уже общался с ней, не заметили ничего подозрительного», – рассказал Владимир.

Пранкер также отметил, что этот феномен остается для него загадкой, хотя и встречается очень часто. В пример он опять привел Тунберг, на роль которой для розыгрыша были приглашены обычные русские девушки, владеющие английским языком без какого-либо акцента. По словам Кузнецова, только одна актриса, которую разыгрывали пранкеры, сразу раскусила обман и сказала, что свяжется с Гретой через социальные сети.

Вован и Лексус не боятся быть раскрытыми, когда очередной пранк обсуждается в СМИ. Сегодня о них помнят, завтра – нет. «Сейчас новостей огромное количество, и то, что вчера было популярным, сегодня уже забылось», – отметил Алексей Столяров.

Алексей и Владимир отмечают, что в современном мире все чаще встречаются элементы пранк-журналистики Фото: media.kpfu.ru

«Пранк-журналистика – это новый жанр»

Алексей и Владимир отмечают, что в современном мире все чаще встречаются элементы пранк-журналистики. Несмотря на нарушения этических норм, такой метод позволяет выявить реальные настроения, что становится примером бурных обсуждений и очень часто меняет картину в тех сферах, которых касаются авторы.

Алексей добавил, что информация, которую они публикуют, влияет на людей, проникает в их умы и формирует общественное мнение, причем в некоторых случаях даже в большей степени, чем классические СМИ. По его словам, это происходит из-за снижения доверия к медиаресурсам благодаря огромному количеству фейковых новостей, а также потому, что информация имеет ненавязчивый характер.

«Мы работаем как обычные журналисты, но с помощью нестандартного метода – представляясь чужими именами. Это не может быть журналистикой, потому что мы как минимум не соблюдаем журналистскую этику. С другой стороны, это не может быть и пранком, так как мы обсуждаем важные вопросы, которые интересуют общество. Таким образом, пранк-журналистика – это новый жанр, который не соответствует классической журналистике, однако он максимально близок к ней», – заявил Лексус.