«Удивительная история»: Казанский цирк представил программу к 80-летию Победы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский цирк в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовил программу под названием «Удивительная история». Она погружает зрителей в атмосферу радости и единения, царившую в тот знаменательный день – 9 мая 1945 года.

В День Победы в 1945 году гастролировавший в Казани цирк знаменитого Юрия Дурова вышел в полном составе на улицы – в нарядных костюмах, с оркестром, с дрессированными животными, и прошелся парадным маршем по центру города. Это было доброе и искреннее поздравление с Победой от имени всех цирковых. Заслуженный артист РФ, режиссер «Удивительной истории» Андрей Шарнин рассказал, что именно это уникальное событие стало источником вдохновения для написания сюжета новой цирковой программы

«Хочется отметить, что наш спектакль не про войну, он про великую победу! В 1945 году в мае месяце в Казани гастролировала цирковая труппа под руководством дрессировщика Юрия Дурова. Когда 9 мая было объявлено Днем Победы все артисты гастролирующего цирка вышли на улицы Казани, выставив огромного дрессированного слона. Он стал символом Победы, для казанцев, видевших его. Мы по цирковому отразили это событие в программе», – поделился с «Татар-информом» Шарнин.

«В нашем спектакле два поколения – бабушка, которая рассказывает правнучке о том, что полюбила цирк из-за воспоминаний о том дне, когда она увидела циркового слона и артистов, празднуя великую победу. Цирковое представление начинается с того, что случилась победа, и конечно же, нужно радоваться – это огромнейшее событие в жизни всей нашей страны. Подчеркиваем весь трагизм войны мы финальным номером, который получился очень трогательным и душевным», – добавил режиссер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В сюжет «Удивительной истории» вошли впечатления о Великом Дне Победы маленькой девочки, жительницы Казани. Зрители увидят тот праздничный день ее глазами и смогут почувствовать те же эмоции, которые охватили тогда всю страну – небывалую радость, счастье и единение. Для погружения в атмосферу победного мая 1945 года в фойе цирка развернулась небольшая документальная выставка с фотографиями и газетными вырезками того времени.

Поставили цирковую новеллу «Удивительная история» заслуженный артист РФ, режиссер Андрей Шарнин и хореографы Антон и Лия Гисметулловы.

В программе традиционно принимают участие балет Казанского цирка и ученики Детской цирковой школы. Так, в исполнении Владимира Серова и Елизаветы Демидовой представлен номер «Воздушные гимнасты на бамбуке», завоевавший в прошлом году «серебро» и приз зрительских симпатий XXIII Международного фестиваля артистов цирка в г. Сен-Поль-ле-Дакс (Франция).

Также зрители увидят номер с медведями, умело управляемые народным артистом Виктором Кудрявцевым и заслуженной артисткой Ольгой Кудрявцевой. Они катаются на велосипедах и автомобилях. Козлики, дрессированные Юлием Якубовским, удивят публику своим умением выполнять разнообразные трюки.

Программа также включает акробатов на верблюдах под руководством Алишера Ташкенбаева, выступление морских животных от Максима и Анастасии Алескеровых, захватывающее шоу белых кошек и многое другое.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Практически за месяц до старта программы наш балет начал подготовку. Особенность этого шоу в том, что все основано на реальных событиях, программа понравится особенно любителям классического цирка. Цирковая новелла включает в себя не только акробатические номера, но и танцевальные выступления, освещающие различные аспекты того величественного дня. Все артисты, действительно, вложили свои души в номера. Каждая улыбка, каждый прыжок — это как мостик между поколениями. Казанский цирк создал не просто спектакль, а живую историю, которая навсегда останется в сердцах наших зрителей» – отметил артист балета казанского цирка Ильгиз Кадыйров.

В цирковой новелле также задействованы известные театральные актрисы – народная артистка РТ Нина Калаганова (Казанский ТЮЗ) и заслуженная артистка РТ Лидия Огарева (театр им. Качалова). Актер Павел Логинов играет в цирковой постановке знаменитого дрессировщика Юрия Дурова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В финале «Удивительной истории» звучит песня «Аист на крыше» (музыка Давида Тухманова, стихи Анатолия Поперечного) в исполнении хора Детской школы искусств № 2 и младших учеников Детской цирковой школы Казанского цирка.

В этом совместном объединении двух искусств – музыки и цирка, заложен символ надежды на будущее, за которое перед подрастающим поколением ответственны большие и сильные взрослые. Только сотрудничество и взаимопонимание может рождать прекрасное – такой пример подают дети на манеже взрослым, и эта идея объединяет артистов и зрителей в ярком завершении представления.