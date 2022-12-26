«Уделяем много внимания семьям мобилизованных»: Казань готовится к Новому году

Сколько елочных городков появится в Казани, где расположились главные площадки для встречи Нового года, как будет вывозиться мусор и работать учреждения здравоохранения в новогодние каникулы обсудили сегодня на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.

Потанцевать и разделить волшебство праздника с семьей можно будет на двух городских площадках: на катке в парке “Черное озеро” Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Театр из Москвы выступит в Казанском кремле

«Традиционно для нас любые праздники являются временем усиления нашего внимания ко всем отраслям городского хозяйства, но новогодние праздники занимают отдельное место в этом списке – огромное количество массовых мероприятий и наплыв гостей. Поэтому необходимо “сверить часы” со всеми службами», – заявил мэр Казани Ильсур Метшин перед началом обсуждения новогодних приготовлений.

В первую очередь обсудили главные городские площадки, на которых пройдут праздничные мероприятия. Заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова рассказала, что встретить новогоднюю ночь в Казани можно будет на двух уличных площадках.

«В новогоднюю ночь услышать поздравление Президента РФ, потанцевать и разделить волшебство праздника с семьей можно будет на двух городских площадках: на катке в парке “Черное озеро” и на центральной елки около центра семьи “Казан”», – сказал Сагитова.

Она добавила, что праздничная программа продлится до 2-х часов ночи около Чаши и до 3-х ночи в парке «Черное озеро».

Гузель Сагитова: «Каждый день на площадке будут появляться Дед мороз и Снегурочка, зрителей будут развлекать аниматоры, в том числе в костюме символа этого года – кролика» Фото: kzn.ru

Всего же для жителей и гостей Казани на новогодние праздники запланировано 170 мероприятий на свежем воздухе и более 400 - в учреждениях культуры.

«Уже открылись 42 новогодние елки из 55. Главным центром притяжения традиционно остается площадка рядом с центром семьи “Казан”, открытие которой 20 декабря собрало свыше 2 тыс. гостей. Здесь также расположен фестиваль “Кыш да кар фест”», – отметила Сагитова.

По ее словам, с 1 по 5 января на площадке у центра семьи пройдут представления культурных центров Казани: ДК Ленина, Сайдаш, Юность, Саид-Галеева, Северный. Каждый день на площадке будут появляться Дед мороз и Снегурочка, зрителей будут развлекать аниматоры, в том числе в костюме символа этого года – кролика. После сказочных представлений для гостей будут выступать артисты казанской городской филармонии с хитами на русском и татарском языках.

Кроме того, 7 января свою программу представят молодежные учреждения, а с 1 по 5 января во дворе Казанского кремля свою программу покажет уличный театр из Москвы «Высокие братья».

Также, на протяжении всех каникул, в общественных пространствах Казани пройдут необычные спектакли: «Эмоции Деда мороза» и «Чемодан чудес». Их представят молодые артисты казанских культурных центров и цирка.

Амир Сафин: «Для создания праздничного настроения в преддверии Нового года подвижной состав и станции метрополитена украсили праздничной атрибутикой» Фото: kzn.ru

В новый год общественный транспорт будет работать до 2-х ночи

Председатель комитета по транспорту Амир Сафин, который сообщил, что наземный общественный транспорт, а также метро в новогоднюю ночь будут работать до 2-х часов ночи.

Он добавил, что до 8 января городской пассажирский транспорт будет работать с 5.30 до 23.30, а метро — с 6.00 до 24.00.

Кроме того, 1 января общественный транспорт начнет курсировать только в 7.30 утра, то есть на 2 часа позже утвержденных графиков, но работать он будет до 23.30.

А 7 января будет организована специальная подача автобусов и троллейбусов в связи с проведением ночной праздничной службы по случаю празднования Рождества Христова. Для вывоза посетителей храмов к центральному стадиону подадут троллейбус №2 и по одному автобусу маршрутов №6, 10а, 15, 23 и 30.

«Для создания праздничного настроения в преддверии Нового года транспортные предприятия города Казани украсили подвижной состав и станции метрополитена праздничной атрибутикой. Всего украшено порядка 148 единиц транспорта, а через автоинформаторы в салонах транспортных средств звучат поздравления», – сказал он.

Председатель комитета по транспорту добавил, что по результатам впервые проводимой акции «Стань новогодним голосом в казанском автобусе», в автобусах №45 и 46 из автоинформаторов теперь звучат поздравления победителей акции.

Ильнур Хаялиев напомнил что с 19 декабря в республике введен особый противопожарный режим и определены места, где разрешается использовать различные пиротехнические изделия Фото: kzn.ru

Сотрудники полиции проверили елочные городки Казани

Особое внимание в эти дни будет уделено охране общественного порядка. Особенно это касается мест массового скопления людей, сказал замначальника УМВД России по Казани Ильнур Хаялиев.

Полиция вместе с другими ведомствами проверила все центральные елочные городки Казани. В новогоднюю ночь охрану на них будут обеспечивать более 500 стражей порядка, в Рождество – 249 сотрудников полиции. В ежедневном режиме будут задействованы 232 полицейских.

Хаялиев также напомнил, что с 19 декабря в республике введен особый противопожарный режим и определены места, где разрешается использовать различные пиротехнические изделия. Так, в елочных городках разрешено использовать только хлопушки и бенгальские огни.

Отдельно замначальника УМВД России по Казани обратил внимание на незаконную вырубку и хранение хвойных деревьев. В Казани с 20 по 31 декабря проводится оперативно-профилактическая операция «Ель», которая помогла выявить и пресечь уже 30 подобных правонарушений.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников полицейские активизировали работу с неблагополучными семьями. Сотрудники ведомства посещают семьи, в которых родители допускали те или иные правонарушения в отношении своих детей.

На сегодняшний день в ходе всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ведомства посетили около 80 семей, состоящих на профилактическом учете в ПДН Казани, и вручили им подарки.

Искандер Гиниятуллин: «До 15 января отменены все плановые работы по отключению от коммунальных услуг. Они могут произойти только для устранения неполадок» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Коммунальные службы удвоят дежурные бригады

В усиленном режиме будут работать и коммунальные организации Казани: «Водоканал», «Тепловые сети», «Казэнерго» и «Электрические сети». В новогодние дни они в два раза увеличат дежурные бригады на случаи каких-либо аварий. Всего их будет 56, задействовать планируется 250 человек и 100 единиц техники, сообщил замруководителя Исполкома Казани, курирующий вопросы ЖКХ и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

«Кроме того, до 15 января отменены все плановые работы по отключению от коммунальных услуг. Они могут произойти только для устранения неполадок», – добавил Гиниятуллин.

Он также отметил, что при ухудшении погоды службы ЖКХ готовы вывести достаточное количество людей для расчистки дворов от снега. А мусор в течение каникул должен будет вывозиться каждый день.

Ильсур Метшин попросил обратить особое внимание на работу служб ЖКХ в период новогодних праздников. «Ничего нового в этом, конечно, нет, но результат бывает, когда мы готовимся и делаем как в первый раз. Нет мелочей и вы с главами районов должны еще раз “сверить часы”», – сказал мэр Казани.

В случае снегопадов на дороги выведу дополнительную технику

Мэр поручил обратить особое внимание дорожных служб на очистку дорог и тротуаров от снега в период новогодних праздников. Мэр города отметил, что декабрь вышел очень сложным для дорожных служб из-за очень большого количества осадков.

«То мокрый дождь, то заморозки, поэтому итоги первого месяца по состоянию дорог и тротуаров ни у жителей, ни у гостей не вызывают никаких положительных эмоций, поэтому надо внимательно провести работу над ошибками и любое время использовать для очистки дорог», – сказал Метшин.

Заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев, курирующий вопросы благоустройства города рассказал, что на случай аномальных снегопадов в новогодние каникулы к имеющемуся парку из 579 единиц техники имеется возможность привлечь еще порядка 350 единиц.

Он также отметил, что на особом контроле находится состояние переходов, остановок общественного транспорта и подходов к городским новогодним площадкам, а специалисты Казэнерго круглосуточно следят за состоянием наружного освещения города и новогодних иллюминаций.

Около городских елок будут дежурить медицинские бригады

Замглавы Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева сообщила, что в праздничных местах и около городских елок будут дежурить медицинские бригады. Так, за последние несколько дней к ним уже обратились 20 человек, им оказали медпомощь на месте.

Кроме того, с 31 декабря по 8 января стационары города, родильные дома и гинекологические отделения работают ежедневно и круглосуточно.

Режим работы поликлиник и поликлинических отделений городских больниц в период праздников – с 8 утра до 18 вечера. В эти дни в поликлиниках работают: колл-центры, регистратура, дежурные терапевтические и педиатрические бригады, процедурные кабинеты, а также кабинеты неотложной медпомощи.

Также в поликлиниках врачи будут принимать пациентов, круглосуточные травмпункты продолжат принимать пациентов с первичными обращениями каждый день вне зависимости от их места проживания. При этом, 3 и 6 января поликлиники будут работать в усиленном режиме: помимо педиатров и терапевтов, принимать пациентов будут специалисты узких профилей.

Акция «Письмо Деду морозу» исполнила мечты 1,8 тыс. казанских детей

«Больше всего внимания уделяем, конечно же, детям и семьям мобилизованных», – подчеркнул Ильсур Метшин, во время обсуждения праздничных мероприятий.

Сагитова подтвердила слова мэра города, сообщив, что еще на прошлой неделе для детей мобилизованных казанцев состоялось новогоднее представление в Присутственных местах Казанского Кремля. «Приезжали ребята практически со всей республики, а вчера прошла Президентская елка для одаренных детей и детей мобилизованных», – добавила Сагитова.

Кроме того, продолжается благотворительная акция «Письмо Деду морозу» и уже свыше 1,8 тыс. детей получили подарки на сумму более 5 млн рублей.

«Дети пишут пожелания Деду морозу о том, какой подарок они хотели бы получить на Новый год. Этими открытками украшают елки и любой желающий может исполнить мечту ребенка, покупая подарок, указанный в открытке», – пояснила Сагитова.

Она добавила, что в этом году установлено шесть таких елок: в здании исполнительного комитета города, четыре - в холлах районных администраций и еще одна стоит в коворкинге «Добрая Казань».

Также в начале декабря Казань посетил Всероссийский Дед мороз на стилизованном паровозе. Программа продолжалась весь день и собрала свыше 6,5 тыс. детей.

Отметим, что ежегодно учащимся начальной школы и воспитанникам детских садов вручаются сладкие подарки. В этом году сладости получат свыше 156 тыс. детей. Кроме того, во всех культурных центрах пройдут детские представления, которые можно посетить по пушкинской карте.

«Поздравлять с наступающим нового года еще рано – нам еще многое предстоит сделать в ближайшие дни, но я хочу поблагодарить за хорошую работу все службы и отрасли, которые помогают сделать город лучше», – сказал Ильсур Метшин, подведя итог совещания.