Удары ВСУ повредили 98% высоковольтного оборудования в Запорожской области

В результате атак ВСУ в Запорожской области повреждено 98% высоковольтного и 25% низковольтного энергетического оборудования. Об этом сообщил врио министра энергетики региона Евгений Парамонов.

«В настоящее время в результате атак повреждено и выведено из строя 98% высоковольтного оборудования и более 25% оборудования низковольтного», – цитирует Парамонова ТАСС.

Он также рассказал, что ВСУ Украины с конца 2025 года наносят удары практически по всем объектам энергетики Запорожской области – независимо от того, насколько они удалены от линии боевого соприкосновения. По данным Парамонова, более 50% абонентов области находятся без электроснабжения постоянно.