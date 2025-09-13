Удары Украины по российским НПЗ грозят привести к напряженности с Западом

Атаки Украины на российские топливные объекты могут обострить отношения Киева с западными союзниками. Об этом сообщает «РБК», приводя информацию «Bloomberg».

По данным агентства, никаких признаков поддержки этой кампании со стороны Запада не наблюдается. В материале отмечается, что союзники традиционно избегают действий, способных повлиять на поставки нефти.

При этом для Киева существует риск чрезмерной эскалации, которая может привести к росту мировых цен на топливо и вызвать напряженность в отношениях с Европой и США, где вопросы инфляции и экономического роста остаются в приоритете.

Речь идет об ударах беспилотников ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, в частности по Ильскому и Афипскому НПЗ в Краснодарском крае, заводу в Новошахтинске Ростовской области, объектам в Волгограде и других регионах.

Кроме того, фиксировались атаки на нефтепровод «Дружба» – власти Словакии и Венгрии сообщали о нескольких ударах в августе, подтверждения поступали и из Брянской области. Также атакам подверглись нефтеналивной терминал НОВАТЭКа в Усть-Луге и порт Приморск в Ленинградской области.

В ответ Россия наносила массированные удары по Украине. Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что они стали реакцией на атаки по российским НПЗ. В Минобороны уточняли, что целью являются исключительно военные и энергетические объекты, а также связанная с ними инфраструктура.