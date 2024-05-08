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СВО 8 мая 2024 08:02

Ударом со стороны Украины повреждены нефтебаза и газопровод в Луганске

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Минувшей ночью ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска, сообщил Пасечник.

Предполагается, что удар был осуществлен ракетами западного образца ATACMS.

По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы.

В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС.

#луганская народная республика
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