Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ударом со стороны Украины повреждены нефтебаза и газопровод в Луганске
Минувшей ночью ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска, сообщил Пасечник.
Предполагается, что удар был осуществлен ракетами западного образца ATACMS.
По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы.
В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»