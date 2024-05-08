Ударом со стороны Украины повреждены нефтебаза и газопровод в Луганске

Минувшей ночью ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска, сообщил Пасечник.

Предполагается, что удар был осуществлен ракетами западного образца ATACMS.

По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы.

В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Горит газопровод высокого давления. В тушении пожара задействованы все луганские подразделения МЧС.