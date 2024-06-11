Ударная сила на Балтике: в Татарстане построили новый корабль, вооруженный «Калибрами»

Малый ракетный корабль спустили сегодня на воду на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

МРК «Ставрополь» отправится служить на Балтику

Малый ракетный корабль (МРК) построен по проекту 21631 «Буян-М». Это многоцелевые корабли класса «река-море». Водоизмещение – 949 тонн. Длина – 74,1 метра, ширина – 11 метров, высота – 6,57 метра, осадка – 2,6 метра. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2,5 тыс. миль, автономность – 10 суток.

При довольно скромных размерах и небольшом составе экипажа корабли данного проекта являются опасным противником, ведь на борту внушительный набор самого современного боевого вооружения. Основное – ракетный комплекс большой дальности «Калибр».

Это двенадцатый и последний в серии корабль данного проекта. Он войдет в состав группировки Балтийского флота и будет решать задачи обеспечения безопасности на западных рубежах, а если потребуется, то и в других районах мирового океана.

Александр Моисеев: «В ближайшее время корабль «Ставрополь», подняв Андреевский военно-морской флаг, станет надежной защитой нашего государства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Корабли данной серии являются основой наших ударных группировок корабельных сил на западе Балтийского флота. Они достойно несут вахту на южных рубежах нашего государства, в Черном море, в Каспии. И нет сомнений, что в ближайшее время, уже в этом году, корабль “Ставрополь”, подняв Андреевский военно-морской флаг, станет надежной защитой нашего государства», – прокомментировал главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.

«Это легендарные корабли»

Строительство МРК в Зеленодольске вносит существенный вклад в развитие экономики Татарстана и всей страны, в укрепление обороноспособности России, рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Рустам Нигматуллин: «Корабли данного проекта стали поистине легендарными» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Корабли данного проекта стали поистине легендарными, они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, зенитного и радиотехнического вооружения и доказали свою боевую мощь и надежность в деле», – отметил он.

Например, в 2016 году они нанесли удар ракетами «Калибр» по террористам в Сирии. Сегодня, в непростое для страны время также выполняют поставленные государством задачи в рамках специальной военной операции.

«И нет сомнений, что именно наличие такого оружия позволяет говорить о нем как о мощном современном корабле Военно-морского флота», – добавил главком ВМФ РФ Моисеев.

Имя кораблю присваивается приказом главнокомандующего ВМФ России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Корабль назван в память о подвиге ставропольчан во время Великой Отечественной войны

Имя кораблю присваивается приказом главнокомандующего ВМФ России. МРК проекта 21631 названы в честь городов, расположенных на Волге и городов воинской славы. Так, например, в строю есть МРК с именами «Вышний Волочёк», «Великий Устюг», «Ингушетия» и другие. Двенадцатый корабль серии назвали в честь города Ставрополя неспроста.

«Наш город был основан почти 250 лет назад как форт-пост России на южных рубежах, как одна из крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии. И он с честью справляется со своим заданием. И сегодня у нас появляется еще один очень серьезный повод для гордости», – рассказал замглавы администрации Ставрополя Денис Алпатов.

Денис Алпатов: «Сегодня у нас появляется еще один очень серьезный повод для гордости» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главком ВМФ Александр Моисеев выразил надежду на то, что экипаж корабля будет так же достойно нести вахту, как это делали ставропольчане в годы Великой Отечественной войны.

Завод обеспечен заказами вплоть до 2028 года

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поблагодарил всех причастных к торжественному событию и заверил, что город и многотысячный коллектив предприятия сделают все для развития флота и помощи стране.

Михаил Афанасьев поблагодарил всех причастных к торжественному событию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы гордимся тем, что завод гарантированно обеспечен заказами вплоть до 2028 года. Уверены, что также продолжим работу по производству и гражданских судов, и, конечно, судов военных», – заключил градоначальник.

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин также напомнил, что Зеленодольский завод им. Горького наращивает выпуск «Метеоров» для речного флота.

«Несомненно, всегда поддерживаем завод. Конструкторским бюро и заводом были разработаны и в прошлом году спущены два новых “Метеора”. Сейчас еще два новых в работе. Соответственно, данная диверсификация позволяет заводу поддерживать и персонал, и рабочих, и инженерный состав для того, чтобы с честью выполнять тот гособоронзаказ, который Минобороны и Военно-морской флот представляет им», – заключил Нигматуллин.