«Ударная десятка» от «Ростеха»: в Казани прошел турнир по боксу и силе удара

Около двух тысяч участников предприятий АО «КРЭТ» приняли накануне участие в ставшем уже традиционным корпоративном проекте «Ударная десятка», которое госкорпорация «Ростех» проводит с 2017 года. Соревнования прошли на базе спортивного центра «Динамо».

фото: Владимир Васильев

«Пять лет назад генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов инициировал данный проект. Он состоит из двух частей – чемпионата по силе удара и турнира по боксу. В нем принимают участие сотрудники предприятий «Ростеха», которые соревнуются в силе удара. Победители региональных отборочных соревнований поедут в Москву, где сильнейших выявят уже среди всех предприятий в стране. То же самое касается и соревнований по боксу», - рассказал основатель проекта, генеральный директор «Академии бокса» Олег Жадобин.

Олег Жадобин, фото: Владимир Васильев

В Казани в этом году были проведены первые региональные соревнования АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который входит в состав госкорпорации «Ростех». Страсти на спортивных площадках кипели уже с 10 утра, когда стартовали соревнования по силе удара.

«Предприятия Концерна традиционно принимают активное участие в «Ударной десятке». Среди несомненных преимуществ проекта – популяризация спорта и развитие корпоративного духа. Отборочный тур в Казани стал ярким тому подтверждением – практически две тысячи сотрудников наших казанских предприятий приняли участие в чемпионате, сражаясь за победу и поддерживая друг друга. Благодаря этому сочетанию борьбы, спортивного азарта с командным духом, соревнования стали настоящим спортивным праздником, – отметил заместитель генерального директора АО «КРЭТ» по ГОЗ Александр Пан.

фото: Владимир Васильев

Сотрудником АО «КРЭТ», который продемонстрировал сегодня на соревнованиях в Казани самый мощный удар, стал Александр Рыжков, который «выбил» 466 кг. У женщин мощнее всех ударила по груше Ирина Переведенцева (157 кг). В возрастной категории 45+ у мужчин победу праздновал Юрий Ганин (320 кг). В серии удара рекордным стал результат Казакова Артура – около 10,5 тонн за 30 секунд.

Всего в этом году будет проведено более 50-ти подобных турниров более чем в 30-ти городах России. Стоит отметить, что в прошлом году рекорд был установлен один из рабочих из Ростова-на-Дону, который умудрился выбить более 900 кг. А нынешний рекорд среди женщин принадлежит одной из сотрудниц МЧС, сила удара которой составила 300 кг.

фото: Владимир Васильев

«Турнир проводится уже пятый год, о нем все знают, все хотят принимать участие. Люди многие тренируются, готовятся. Есть участники, которые уже на протяжении всех пяти лет выступают в этих соревнованиях, соответственно, их уровень мастерства и сила удара растут. И это один из поводов заниматься боксом и поддерживать себя в форме в течении года», – признался Олег Жадобин.

Победителем боксерского турнира в самой тяжелой категории на данных соревнованиях (до 90 кг) стал Тимур Николаев в категории «любители». Также победителями были признаны: Роман Иванов («профессионалы», до 60 кг), Фарит Хайретдинов («любители», до 60 кг), Данила Калабин и Айдар Мифтахов («любители» до 70 кг), а также Олег Кубарев Олег и Руслан Асхадуллин («любители», до 80 кг).

фото: Владимир Васильев

«Хочется поблагодарить Николая Александровича Колесова за прекрасную организацию и вовлечение сотрудников в данные соревнования. Все отлично организовано: на четырех станциях люди измеряют силу удара и проходят яркие интересные боксерские поединки», – подытожил Жадобин.

Необходимо отметить, что послами данного проекта являются такие известные боксеры, как Наталья Рогозина, Александр Поветкин, Рой Джонс, Денис Лебедев, Костя Цзю.