Шесть раз за день молодого безбилетника высаживали из автобусов, курсирующих по маршруту № 62. Об этом сообщает «ПАТП-2» Казани.

Выходки «зайца» попали на видео. Пассажир устраивал конфликты в автобусах, во время одного из них он ударил контролера кулаком в грудь, угрожая физической расправой. Женщина написала заявление в отдел полиции «Авиастроительный». Мужчине предстоит заплатить штраф в 15 тыс. рублей.

В «ПАТП-2» отмечают, что этот штраф самый крупный в 2026 году, полученный пассажиром.