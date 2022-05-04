Удар с тыла: войска РФ принуждают Украину к миру, лишая оружия и топлива

Вооруженные силы РФ ударами крылатых ракет лишили энергоснабжения железнодорожные станции на западе Украины, через которые в страну поставлялось оружие и топливо для военной техники. Тем временем в Европе подсчитывают убытки из-за санкций против России и ищут пути поставки российской нефти в обход своих же барьеров.

Вооруженные силы РФ ударами ракет лишили энергоснабжения железнодорожные станции на западе Украины

Фото: mil.ru

Стоит задача максимально ослабить славянско-краматорскую группировку противника

О новых ударах по транспортной инфраструктуре Украины рассказал на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, тяговые трансформаторы уничтожены на станциях Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка. Эти железнодорожные узлы расположены вдоль границ Украины с Польшей и Словакией. Через эти станции в зону конфликта активно поставляются бронетехника, артиллерия, стрелковое оружие и противотанковые комплексы, а также моторное топливо, которое на Украине в большом дефиците.

Удар по электроподстанциям практически парализовал движение по железным дорогам в западной части страны, поскольку там используются в основном электровозы. Тепловозов с дизельными двигателями не так много, да и топлива нет. А пригнать тепловозы из Европы не получится – размер колеи не совпадает.

Разрушенные подстанции оснащены специальными силовыми трансформаторами, которые выпускал только один завод, расположенный в Запорожье. Пока железнодорожники вынуждены чинить оборудование, обходясь запасами, но они не безграничны. Разрушение тяговых подстанций рано или поздно парализует всю железнодорожную сеть Украины. А это, без сомнения, поставит в сложную ситуацию украинские войска, которые методично окружают вооруженные подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Российской армии.

Перед наступлением на Донбассе у российских войск стоит задача максимально ослабить славянско-краматорскую группировку противника, что и происходит в эти дни.

Игорь Конашенков: «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 40 военных объектов Украины» Фото: скриншот видео mil.ru

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 40 военных объектов Украины. Среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”, батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 “Гвоздика”, батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники», – перечислил Игорь Конашенков.

На фоне учений в Польше началась внезапная проверка вооруженных сил в Белоруссии

Западные страны стараются накачать современным оружием не только Украину, но и соседние с ней страны. Под видом плановых учений в Польшу направляются колонны натовской бронетехники. Обилие тяжелых вооружений пугает рядовых поляков, которые выкладывают видеоролики в социальных сетях. Властям страны даже пришлось просить граждан страны не снимать на гаджеты армейскую технику, чтобы не информировать потенциального противника, то есть Россию.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о планах Польши установить контроль над западными областями Украины, которые некогда были польскими территориями. По его словам, ввод польских войск на Украину может произойти под видом миротворческого контингента.

Армейские учения в Польше официально продлятся с 1 по 27 мая, в них примут участие около 18 тыс. солдат и офицеров НАТО, в том числе из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

На фоне учений в Польше началась внезапная проверка вооруженных сил в Белоруссии Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

На фоне учений в Польше началась внезапная проверка вооруженных сил в Белоруссии. Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, воинские части и подразделения в ходе проверки отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша и выполнения учебно-боевых задач. В Минске также обратили внимание на то, что состав привлекаемых к проверке сил будут поэтапно увеличивать, что даст возможность проверить их способность противостоять военным угрозам «как на земле, так и в воздухе».

Тем временем глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о планах Европейского союза выделить дополнительную военную помощь Молдавии.

«Мы сейчас обсуждаем, какие дополнительные военные возможности мы можем предоставить Молдавии. Для нас очень важно не допустить эскалации в Молдавии и в Приднестровье», – заявил Мишель на пресс-конференции, запись которой доступна на сайте Europe-Cities. Направляя оружие в соседние с Украиной страны, Евросоюз, очевидно, пытается подлить масла в огонь.

British Petroleum потерял более 20,3 млрд долларов после ухода из России

Тем временем военные действия на Украине наносят удар по самой Европе. Во Франции компании сферы ЖКХ сделали перерасчет за электричество и попросили граждан дополнительно оплатить счета с ноября. В Германии министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер призвала жителей запастись необходимыми товарами и продуктами длительного хранения на случай перебоев с поставками.

«Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов, – приводит слова министра немецкое издание Handelsblatt.

Непростые времена ждут и европейский бизнес. Норвежская нефтегазовая группа Equinor уже отчиталась об убытке в 1 миллиард долларов после ухода из России, следует из сообщения компании. А чистый убыток британского энергетического гиганта British Petroleum составил 20,3 миллиарда долларов после прибыли в 4,6 миллиарда годом ранее. Как следует из отчетности компании, убыток почти полностью обусловлен продажей доли в «Роснефти» и выходе из совместных с ней предприятий.

Чистый убыток британского энергетического гиганта British Petroleum составил 20,3 миллиарда долларов после прибыли в 4,6 миллиарда годом ранее Фото: pixabay.com

Россия традиционно снабжала ресурсами не только энергетические компании Еврозоны, но и сферы машиностроения, электроники, поставляя редкоземельные металлы. После введения западными странами санкций против России многие логистические схемы нарушились.

Президент России Владимир Путин 3 мая подписал указ об ответных экономических мерах на недружественные действия некоторых иностранных государств. Этот документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц. Правительству России поручено в течение 10 дней утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями.

Напомним, в списке недружественных находятся более 40 государств. Это все страны Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Норвегия, Исландия, Швейцария, Южная Корея, Япония.

Любопытно, что курсы валют на фоне развязанной против РФ экономической войны показывают неожиданный для стран Запада эффект. Курс доллара на Московской бирже сегодня в начале торгов упал ниже 69 рублей — до 68,63 впервые с июня 2020 года, а евро снижался до 72 рублей.