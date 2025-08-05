Удар по самолюбию и авторитету Яшкина: что влечет за собой смена капитана в «Ак Барсе»

Пресс-служба «Ак Барса» в своих социальных сетях сообщила, что новым капитаном команды в сезоне КХЛ 2025/26 станет защитник Алексей Марченко. Ранее эту должность в казанском клубе занимал нападающий Дмитрий Яшкин. В связи с чем Анвар Гатиятулин принял такое решение и чем оно может быть чревато для «Ак Барса» - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Яшкин специфически вел себя в роли капитана

Для понимания полного контекста, почему вдруг Анвар Гатиятулин решился на подобные перемены, конечно, необходимо услышать слово наставника. Сегодня «Ак Барс» на клубной базе проведет открытую тренировку для журналистов, поэтому хотелось бы, чтобы главный тренер казанцев был откровенен и искренен в этом вопросе. Иначе о мотивах поступка Анвара Гатиятулина остается только догадываться.

Если проходиться по поверхности, то к смене капитанства в «Ак Барсе» располагало несколько ключевых причин. Первая – как минимум, четверть игроков основного состава казанского клуба не воспринимало всерьез Яшкина в роли капитана. Чешский нападающий отличается специфическим характером, который может прийтись по душе далеко не каждому человеку. В минувшем сезоне форвард, безусловно, устраивал мероприятия по сплочению, но строго для определенного круга людей. Туда входили в основном легионеры и еще несколько российских хоккеистов. По ходу прошлогоднего регулярного чемпионата у Яшкина периодически возникали конфликты с отдельными игроками. Красноречивый пример – уход в декабре защитника Дмитрия Юдина. Изначально предполагалось, что хоккеист покидает команду из-за непростых отношений с одним из тренеров «Ак Барса». Однако главным камнем преткновения все же стал раздор с Яшкиным, который временами даже выносился на публику.

Вторая причина – злоупотребление Яшкина своими капитанскими полномочиями. По ходу сезона игроки «Ак Барса» в раздевалке выражали недоумение, почему нападающий проводит так много времени в тренерской Анвара Гатиятулина за закрытыми дверями. Между хоккеистами создавалось напряжение, появлялись дурные разговоры о том, что Дмитрий Яшкин чуть ли не влияет на сочетание в звеньях. Все это, конечно, было явным показателем нездорового микроклимата в раздевалке.

Как отреагирует на такой поступок Гатиятулина Яшкин?

Любопытна во всей этой истории со сменой капитанства реакция Яшкина на такой поступок Анвара Гатиятулина. Все-таки, как ни крути, удар по самолюбию нападающего нанесен колоссальный. У чешского нападающего не просто отобрали капитанскую нашивку, ему еще и не оставили роль одного из ассистентов. После Алексея Марченко «старшими» в команде тренерский штаб «Ак Барса» назначил Никиту Лямкина, Александра Барабанова, Кирилла Семенова и Михаила Фисенко.

По сути, сейчас Дмитрий Яшкин находится на распутье. С одной стороны, он может перетерпеть эту унизительную для себя ситуацию и, стиснув зубы, не затаив обиду, доказать, что он значим для команды и без нашивки на свитере. Несмотря на специфические черты характера Яшкина, как хоккеист он потрясающий. И в минувшем плей-офф нападающий был одним из немногих в «Ак Барсе», кому вряд ли можно было адресовать претензии в равнодушной и посредственной игре. «Король пятака» стабильно забивал шайбы, набирал очки и был, пожалуй, ключевым элементом на ряду с Кириллом Семеновым и тройкой Сафонова в атакующей линии «Ак Барса».

Это один путь. А второй – логичный спад в игре на фоне эмоциональных переживаний. Когда человека публично лишают авторитета в команде, бесследно для него это не проходит в любом случае. Вчера пресс-служба «Ак Барса» опубликовала влог Сергея Малимонова, где клубный ведущий взаимодействовал с игроками в их первый день предсезонных сборов. Так вот Яшкин был чуть ли не единственным игроком, кто не проронил ни слова в видео. Хотя в плане медиа нападающий до этого всегда был активен. Никогда не отказывал журналистам в комментариях и интервью, поддерживал любую затею «Ак Барса», проводимую в социальных сетях.

Загадывать вперед не хочется, но если дела у Яшкина не пойдут с первого месяца предстоящего регулярного чемпионата, то это будет первый претендент на обмен осенью. У форварда действует последний год контракта, он находится в тройке самых высокооплачиваемых хоккеистов «Ак Барса». Поэтому в критической ситуации по ходу следующего сезона допускается вариант, что Марат Валиуллин может использовать Яшкина как ценный актив для работы на трансферном рынке.

Как проявит себя Марченко в роли капитана?

Символично, что с Алексеем Марченко корреспондент «ТИ-Спорта» разговаривал на тему капитанства в майском интервью этого года. О лидерских качествах защитника было хорошо известно, а в прошлом сезоне хоккеист часто брал слово в раздевалке, чтобы завести команду, когда у нее не шла игра.

- Алексей, по ходу сезона неоднократно всплывали новости, что вы периодически брали слово, бремя лидера в раздевалке в сложные моменты матчей. Интересно спросить, а предлагал ли вам Анвар Гатиятулин капитанскую или ассистентскую нашивку на свитер?

- Нет, о таких вещах разговоров не было. Мне кажется, это нормально, когда в раздевалке идет общение, кто-то берет слово. То есть для меня в этом нет чего-то такого сверхъестественного. Я поиграл в разных больших командах КХЛ, у меня есть опыт, поэтому просто хотелось им поделиться с ребятами, помочь с тем, как действовать в определенных ситуациях в матче, когда все складывается по результату не так, как хотелось бы, – говорил Марченко в интервью нашему изданию.

33-летний защитник хоть и скромен в эмоциях, в отличие от того же Александра Радулова, но тем не менее бремя лидера в команде нести способен. Капитанство Яшкина в прошлом сезоне внесло немало смуты в раздевалке «Ак Барса». Смена нашивки должна навести порядок и успокоить общее напряжение в коллективе.