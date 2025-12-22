Удар по карману: почему невыгодно брать отпуск в январе в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Некоторые татарстанцы планируют продлить новогодние каникулы, взяв отпуск в январе. Почему это не выгодно – в материале «Татар-информа».

В январе у татарстанцев, работающих на пятидневке, будет всего 15 рабочих дней – наименьший показатель в сравнении с другими месяцами. При одинаковой заработной плате в течение года в месяцы с наименьшим числом рабочих дней увеличивается их стоимость, а значит, сумма возможных потерь в случае отпуска. Это связано с тем, что сумма отпускных рассчитывается исходя из среднего количества не рабочих, а календарных дней в месяце – 29,3.

Соответственно, сумма потерь при отпуске в январе будет двукратной. Рассмотрим на конкретном примере. Предположим, что работник получает 60 тысяч рублей в месяц. Учитывая, что в январе 15 дней рабочих дней, стоимость одного рабочего дня составит 4 тысячи рублей. В то же самое время за один день отпуска он получит лишь 2 047,78 рубля. Получается, что за каждый день отпуска, выпадающий на рабочий день, сотрудник будет терять 1 952,22 рубля. Например, в случае недельного отпуска пять рабочих дней выпадут на заслуженный отдых. Соответственно, сумма потерь составит почти 10 тысяч рублей.