Удар, еще удар: шестнадцать татарстанских боксеров стали призерами Первенства ПФО

Фото: Федерация бокса РТ

Шестнадцать представителей татарстанской школы бокса стали призерами Первенства Приволжского Федерального округа среди юношей и девушек 13-14 лет, который прошел в Ижевске.

По итогам турнира Юсупов Ильназ, Орлов Тимур, Кузьмин Станислав, Терентьева Надежда и Антипова Дарья завоевали золото. Сбитнеа Артем, Юзьков Михаил, Григорьев Лев, Ченцов Кирилл, Рассадкина Дарья, Черепанова Надежда, Мишина Надежда, Вафина Лия, Сафиуллина Дина, Артамонова Анастасия и Аминева Разиля стали бронзовыми призерами.

Фото: Федерация бокса РТ

«Эти показатели - очередное доказательство тому, что татарстанский бокс постоянно развивается и прогрессирует» - прокомментировал итоги турнира президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генсекретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев

Отдельно он отметил работу всего тренерского состава, который готовил татарстанских спортсменов.

«Еще вчерашние юнные боксеры, уже сегодня формируют тренерский состав, воспитанники которого показывают отличную подготовку на турнирах различного уровня» - подчеркнул Сергей Игнатьев.