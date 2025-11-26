Удаляет полипы, а не здоровую ткань: клиника РЖД Казани получила аппарат для ЛОР-операций

Фото: пресс-служба клиники «РЖД-Медицина»

В казанской клинике «РЖД-Медицина» появилась новая эндовидеохирургическая стойка отечественного производства для проведения операций на ЛОР-органах. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Процесс установки оборудования проходил под личным контролем заведующего отделением оториноларингологии Романа Егорова. Врач объяснил агентству, чем так примечательно новое оборудование.

«Преимущество аппарата неоспоримо перед старыми методиками. Как правило, пораженную ткань удаляют из носа щипцами, по сути дела, вырыванием – это очень травматичный метод. С помощью стойки можно аккуратно удалить полипы, не затрагивая здоровую ткань», – подчеркнул врач.

Новейшая стойка позволит видеть увеличенное изображение через эндоскоп на мониторе и выполнять манипуляции с помощью тонких инструментов, введенных через естественные отверстия. Использование такого оборудования позволяет выполнять многие процедуры при более щадящем воздействии и сокращает время операции.

Также аппарат может с помощью аудиосигнала сообщить об ошибке: о неправильном подключении педали или ручки.

«Работе с аппаратом нужно обучаться как медсестрам, так и врачам. Персоналу нужно знать, как он разбирается и собирается, иначе стойку можно сломать. Также нужно уметь его обрабатывать. Врач должен разбираться в том, какие насадки и скорость ее вращения выбирать при манипуляциях», – сказал Роман Егоров.

Как отметил врач, полипы в слизистой оболочке носа – достаточно распространенная сегодня проблема. Особенно часто новообразования находят у пациентов с аллергическим ринитом. Как минимум один из 50 пациентов сталкивается с выраженным или невыраженным полипозным риносинуситом.