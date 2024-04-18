Удаленные сотрудники на 16% реже меняют работу, чем офисные

Уровень текучести удаленных сотрудников Страхового Дома ВСК оказался на 16% ниже по сравнению с офисными. Об этом в рамках выступления на тему «Привлечение и удержание персонала в условиях высокой конкуренции и кадрового голода» на конференции «Современные контакт-центры 2024» заявила Ольга Цыплакова, заместитель генерального директора по операционному сопровождению Страхового Дома ВСК.

Сегодня компания имеет один из самых современных автоматизированных контакт-центров в страховой отрасли России. В нем трудятся более 400 сотрудников, у которых есть доступ к детальному цифровому профилю клиента. Это обеспечивает максимально персонализированное взаимодействие и обработку 99% входящих обращений в течение двух минут. При этом время дозвона до оператора составляет менее 20 секунд. Также развивается омниканальная связь с клиентами: коммуникации ведутся через популярные мессенджеры и чат-бот в мобильном приложении «ВСК страхование».

Однако российский рынок ощущает острую нехватку профессиональных кадров для контакт-центров. В связи с этим необходимо максимально автоматизировать работу операторов, а также создавать для них наилучшие условия адаптации на работе, чтобы избежать «текучки» персонала.

Для продления «срока жизни» сотрудников в ВСК был разработан проект «Забота на работе», который позволяет вовлекать персонал в корпоративную культуру компании и дает возможности для профессионального и финансового роста. Функции по адаптации работника берет на себя специально нанятый адаптолог, каждый новый сотрудник участвует в программе лояльности СВОИ с корпоративным ДМС, а также получает доплаты за работу и имеет гибридный график в офисе или 100-процентно удаленную работу.

«Для многих работников контакт-центра „удаленка“ считается большим преимуществом. Она позволяет работать из любой точки России, при этом уровень дохода оператора контакт-центра ВСК зачастую оказывается выше средней зарплаты в домашнем регионе сотрудника. Сама компания получает возможность укомплектовать штаб мотивированным и обученным персоналом. Теперь у нас в планах наращивать долю домашних сотрудников, создавать условия для вертикального роста их карьеры и проводить для них тимбилдинги», — заявила Ольга Цыплакова.

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