Удаленная выдача больничных в Татарстане растет вместе с числом заболевших Covid-19

Показатели заболеваемости коронавирусом выросли в Татарстане в 19 раз в сравнении с январем. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«По сравнению с аналогичным периодом января текущего периода февраля показатели по заболеваемости выше в 19 раз», — отметила представитель санитарного ведомства.

Вместе с показателями заболеваемости коронавирусной инфекцией в Татарстане растет и потребность в дистанционной выдаче больничных листов. Документ можно получить через «Службу 122». На сегодня без посещения медицинского учреждения оформили больничные уже 2,7 тыс. человек.

«В настоящее время к нам поступило 4,4 тыс. заявок на открытие больничного листа. Без посещения поликлиники открыто 2,7 тыс. больничных листов», — уточнил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Замминистра при этом заметил, что телефонный звонок не означает автоматического открытия больничного листа. В процессе разговора сотрудник медицинской организации принимает решение о необходимости выезда врача на дом или приема пациента в поликлинике.

Помимо этого, Жаворонков добавил, что подобная услуга уменьшает нагрузку на медицинский персонал.