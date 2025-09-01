Удаление игрока «Краснодара» Кордобы в матче с ЦСКА рассмотрит КДК РФС

Фото: fckrasnodar.ru

Глава дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил в эфире Матч-ТВ, что удаление форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче против ЦСКА обязательно рассмотрят. На заседание придется прийти и самому футболисту.

«Рассмотрим удаление Кордобы. Рассмотрим неподобающее поведение "Краснодара", а именно за четыре желтые карточки футболистам, одно предупреждение официального лица клуба и удаление одного футболиста. Кордоба будет приглашен на заседание», – сказал глава КДК.

Напомним, на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» арбитр встречи Рафаэль Шафеев удалил колумбийского нападающего Кордобу после столкновения с защитником ЦСКА Мойзесом.

Также Григорьянц отметил, что дополнительно орган рассмотрит выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера краснодарского клуба Мурада Мусаева.

Известно, что «Краснодар» обратился в КДК по отмене красной карточки Кордобы.

Матч 7-го тура РПЛ в Москве между ЦСКА и «Краснодаром» завершился вничью (1:1).