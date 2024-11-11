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«Удачной срочной службы!»: Татарстан отправляет первую осеннюю партию призывников
Сегодня из сборного пункта Республики Татарстан, расположенного на базе центра Патриот, отправляется эшелон для укомплектования воинских частей Восточного военного округа.
С начала октября текущего года активно проходит осенняя призывная кампания. На данный момент Татарстан отправил около 1 тысячи новобранцев, а сегодня для комплектования воинских частей Восточного военного округа в путь отправляются еще 150 человек. Всего в составе эшелона убывают более 600 человек.
«Сегодня я хочу выступить перед вами не как Уполномоченная по правам человека в РТ, а как мама. Матери всегда будут о вас беспокоиться. В сложное для нашей страны время вам выпала честь защищать ее границы. Я уверена, что ваша служба будет идти достойно», – выступила с напутствующими словами Уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская.
На торжество в честь отправки призывников пришли множество почетных гостей, среди которых были представители власти и духовенства. Для молодых людей подготовили интересную программу с концертными номерами. Призывникам этот день запомнился живыми музыкальными выступлениями и теплыми пожеланиями.
«Давно хотел служить в армии. Это мой долг перед Родиной, который я обязан отдать. Еще не знаю где буду служить, но хочу обрести там физическую подготовку и дисциплину», – рассказал призывник Раиль Гареев.
В составе эшелона будут находиться и призывники из других регионов РФ. Эшелон будет следовать семь дней.
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