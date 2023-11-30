«Удачное стечение обстоятельств». Уроженец Татарстана выиграл 2 млн рублей на автомобиль

Каждую неделю благодаря «Столото» в России в среднем появляется более 20 новых лотерейных миллионеров*. Но жителям Татарстана везет особенно часто – фортуна регулярно приносит участникам лотерей из этого региона крупные выигрыши. Разберемся, почему жителям республики так часто удается выигрывать крупные суммы в лотереях, распространяемых «Столото».

Статистика выигрышей

Татарстан занимает лидирующие строчки в рейтинге самых везучих регионов России по итогам последних лет. С 2020 по 2022 год 71 житель республики, участвующий в государственных лотереях от «Столото», стал лотерейным миллионером. Еще 69 счастливчиков выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей. А совокупная сумма выигрышей участников лотерей из республики, по данным «Столото», составила 637 433 120 рублей в 2020-м году, 796 396 105 рублей – в 2021 году и 887 090 765 рублей – в 2022 году.

Причина такой статистики не только в везении, но и в активном участии татарстанцев в лотереях. Анализ историй победителей показывает, что многие счастливчики прежде, чем выбрать билет, изучают архив тиражей и продумывают собственные стратегии по выбору комбинации чисел, которая будет участвовать в розыгрыше. При этом важно понимать, что несмотря на различные стратегии, в лотереях не обойтись без удачи. Например, один из победителей перед сном вспомнил восемь чисел, отметил их в лотерейном билете и именно они впоследствии принесли ему победу. Эта история – очередное доказательство того, что в лотерее может повезти любому, выигрыш равновероятен для каждого участвующего в розыгрыше билета, а выигрышная комбинация формируется абсолютно случайным образом. Именно эти принципы лежат в основе всех лотерей.

Истории лотерейного успеха жителей Татарстана

Один из счастливчиков региона – Сергей Романов, который угадал шесть из семи чисел и выиграл 3 миллиона рублей. Он проанализировал архив тиражей и составил собственную комбинацию — «формулу успеха». В числе миллионеров оказался и Олег Жандаров, который выиграл 1 200 000 рублей благодаря выбранному наугад лотерейному билету. Олег признался, что волнение, которое он испытал в момент выигрыша, было непередаваемым. А замечательная история успеха о составлении выигрышной комбинации из чисел, пришедших на ум перед сном, принадлежит Виктору Мартазову. Выигрыш позволил Виктору приобрести загородный участок для семейного отдыха и организовать отпуск в Ульяновской области.

Почти год не оформлял выигрыш

Осенью 2023 года на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото» приехал еще один победитель-миллионер из Татарстана. Реваль Галеев** выиграл еще в конце 2022 года. По личным обстоятельствам он почти год не обращался за положенным призом, но был спокоен, ведь у победителей есть около 3,5 лет, чтобы предоставить необходимый пакет документов для получения выигрыша.

На протяжении двух лет Реваль Райхатович покупал на розыгрыши «Золотой подковы» по три билета. Мужчина выбирает их сверху, из середины и снизу пачки. В ходе 371-го тиража стратегия сработала. Уроженец Набережных Челнов выиграл 2 миллиона рублей на покупку автомобиля.

— Если я пропускаю трансляцию розыгрыша по телевизору, то проверяю итоги онлайн. Когда я ввел номер билета в интернете и высветился приз, я подумал, что ошибся — сложно было поверить в такую удачу. На всякий случай сходил в лотерейный киоск «Столото», где продавец подтвердила выигрыш и поздравила меня с победой, — рассказывает мужчина. — Думаю, мне повезло благодаря удачному стечению обстоятельств, потому что никаких предпосылок и знаков судьбы не было.

До выхода на пенсию Реваль Райхатович работал водителем. Последние 11 лет мужчина проживает в Краснодарском крае и подрабатывает охранником. У победителя есть два питомца: собака по кличке Малыш и кот, которого он ласково называет Котик.

Выигрыш Реваль Райхатович оформил в денежном эквиваленте. Победитель пока не определился, как распорядится выигранными средствами, но одно можно сказать наверняка — его жизнь изменится к лучшему.

Победитель рассказал, что участвует не только в «Золотой подкове», но еще и в других лотереях, распространяемых «Столото». Мужчина планирует испытать удачу и в праздничном тираже «Русского лото» — «Новогоднем миллиарде», который состоится 1 января 2024 года в 15:30 по московскому времени в прямом эфире телеканала НТВ. В новогоднем 1526-м тираже гарантированно разыграют 1 миллиард рублей, а также множество других денежных призов. С большой вероятностью в стране появится еще один лотерейный миллиардер, с меньшей вероятностью главный приз в размере 1 миллиард рублей разделят 2 или более победителей поровну. Всего в новогоднем тираже «Русского лото» будут разыгрываться более 2 миллиардов рублей***.

*Значение рассчитано как отношение общего числа билетов с выигрышем от одного миллиона рублей к количеству недель за период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (включительно) в лотереях: «КЕНО» («ВГТЛ-1», алгоритм определения выигрышей №1), «Топ-3» («ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 4), «Спортлото «4 из 20» («ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6), «Спортлото «6 из 45» («ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 1), «Спортлото «7 из 49» («ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2), «Рапидо» («ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2), «Рапидо 2.0» («ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6), «Спортлото «5 из 36» («ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2), «6 из 36» («ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5), «Русское лото» («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3), «Жилищная лотерея» («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2), «Лото-Экспресс» («ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6), «Золотая подкова» («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 1), «Бинго-75» («ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6), «Специгра» («ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3), «Дуэль» («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5), «Зодиак» («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6), «Джокер» («ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5), «Всё или ничего» («ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей №9), «Рокетбинго» («ВГТЛ-1», алгоритм определения выигрышей № 6), «Большое Спортлото» («ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей №14), «Вперед к победе», «Вершины успеха», «Быстрее, выше, сильнее!», «Веселые старты», «Спорт без границ», «Узоры на льду», «Поехали!», «Праздник спорта», «Русские игры», «Спортивный сезон».

** Фото публикуется с разрешения победителя.

*** 2 миллиарда рублей - общий размер средств, которые могут выиграть участники тиража № 1526 лотереи «Русское лото».

«Новогодний миллиард» является зарегистрированным товарным знаком.

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 1 («Золотая подкова»), алгоритм определения выигрышей № 3 («Русское лото»), срок проведения лотереи — до 31 декабря 2029 года.

Информацию об организаторе лотереи, о правилах ее проведения, о призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей можно узнать на сайте stoloto.ru или по телефону 8 900 555–00–55. 18+

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Фото: пресс-служба «Столото»