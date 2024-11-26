Удачина: За 1,5 года работы в фонд «Защитники отечества» обратились 23 тыс. человек

Фонд «Защитники отечества» в Татарстане за полтора года сумел выстроить систему работы по всем своим направлениям деятельности и спектр компетенций продолжает расти. Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина в прямом эфире ЦУР Татарстана рассказала о том, какие задачи сегодня выполняет фонд и каких результатов смог достичь в республике.

По ее словам, на сегодняшний день основная задача фонда – помочь демобилизованным участникам СВО адаптироваться к мирной жизни, разобраться в мерах поддержки, выплатах инвалидам за тяжелые ранения и возможностях, которые положены им после возвращения из зоны специальной военной операции.

«Я призываю ветеранов спецоперации и членов их семей обратиться к нашим координаторам, которые помогут разобраться, какие меры поддержки и на каком уровне положены конкретному заявителю, помогут составить необходимые заявления и собрать документы», – подчеркнула Удачина.

Что касается содействия в трудоустройстве подопечных, на сегодня трудоустроено более 80% ветеранов СВО, обратившихся в фонд. Значительная часть из них вернулась на прежние места работы.

Расширилась и география работы фонда: если ранее его представители присутствовали только в крупных городах и районах республики, и порой в зону ответственности координатора входили сразу два муниципалитета, то сегодня социальные координаторы работают в каждом районе Татарстана.

«Больше всего наших сотрудников в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабужском районе. Фонд уже принял более 36 тысяч обращений более чем от 23 тысяч участников и ветеранов СВО и членов семей погибших. В 93% случаев вопрос решен в пользу заявителя», – отмечает спикер.

Удачина также напомнила, что региональный филиал фонда «Защитники Отечества» предоставляет и собственные меры поддержки. Так, в рамках работы по адаптации жилых помещений для людей с инвалидностью сегодня ведется работа с 49 заявителями; 8 объектов уже завершены – там установлена система «умный дом», предоставлена необходимая мебель и т д. Помимо этого, заявителям с инвалидностью помогают в получении средств реабилитации и протезы, в которых можно заниматься спортом и вести активный образ жизни, а также получить специализированный автомобиль и пройти обучение на управление им.

Еще Удачина затронула и непростую тему работы с родственниками военнослужащих, пропавших без вести.

«Фонд является тем единым окном, куда могут прийти родственники бойцов, связи с которыми нет уже более месяца. Мы забираем у близких биоматериал и передаем его в находящийся в Ростовской области специализированный центр. Также мы делаем запросы для уточнения статуса военнослужащего и помогаем оформить запросы в Министерство обороны РФ, Красный крест и другие организации для уточнения информации о пленении бойца. Если человека нет более полугода, мы содействуем в обращении в суд для дальнейшего признания бойца погибшим. Конечно, человека это не вернет, но его семья сможет получить положенные выплаты», – рассказала она.