Удачина: Ветераны – это граждане, неравнодушные к судьбе нашей республики и страны

Гузель Удачина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина посетила госпиталь для ветеранов войн в Казани, где к единому дню голосования создали временный избирательный участок.

«Госпиталь является одной из якорных базовых медицинских организаций, где оказывается медико-реабилитационная помощь для одной из самых важных категорий наших граждан. Это наши ветераны, ветераны специальной военной операции», – сказала Удачина.

Она добавила, что госпиталь в Казани – это востребованная площадка среди ветеранов. Ей часто отдают предпочтение в сравнении с другими российскими центрами реабилитации.

«Ребята проходят реабилитацию достаточно длительное время и с определенной периодичностью в стационарных условиях. И возможность для них проголосовать в день выборов, находясь здесь на реабилитации, конечно, важна. Все наши ветераны – это исключительно активные, политически неравнодушные граждане, неравнодушные ни к судьбе нашей республики, ни к судьбе нашей страны. Поэтому, безусловно, они готовы, они желают, и они пойдут на выборы. И те условия, которые сегодня созданы для возможного волеизъявления их, конечно, очень важны», – заключила Удачина.

Сегодня в госпитале для ветеранов войн в Казани также побывали председатель ЦИКа Татарстана Андрей Кондратьев и депутат Госдумы России, член Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.

Единый день голосования назначен на 14 сентября. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00. Состоятся выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).