news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Выборы-2025 26 августа 2025 15:17

Удачина: Ветераны – это граждане, неравнодушные к судьбе нашей республики и страны

Читайте нас в
Телеграм
Удачина: Ветераны – это граждане, неравнодушные к судьбе нашей республики и страны
Гузель Удачина
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина посетила госпиталь для ветеранов войн в Казани, где к единому дню голосования создали временный избирательный участок.

«Госпиталь является одной из якорных базовых медицинских организаций, где оказывается медико-реабилитационная помощь для одной из самых важных категорий наших граждан. Это наши ветераны, ветераны специальной военной операции», – сказала Удачина.

Она добавила, что госпиталь в Казани – это востребованная площадка среди ветеранов. Ей часто отдают предпочтение в сравнении с другими российскими центрами реабилитации.

«Ребята проходят реабилитацию достаточно длительное время и с определенной периодичностью в стационарных условиях. И возможность для них проголосовать в день выборов, находясь здесь на реабилитации, конечно, важна. Все наши ветераны – это исключительно активные, политически неравнодушные граждане, неравнодушные ни к судьбе нашей республики, ни к судьбе нашей страны. Поэтому, безусловно, они готовы, они желают, и они пойдут на выборы. И те условия, которые сегодня созданы для возможного волеизъявления их, конечно, очень важны», – заключила Удачина.

Сегодня в госпитале для ветеранов войн в Казани также побывали председатель ЦИКа Татарстана Андрей Кондратьев и депутат Госдумы России, член Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.

Единый день голосования назначен на 14 сентября. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00. Состоятся выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Выборы-2025 #выборы Раиса РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025