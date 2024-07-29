Удачина: Татарстан сделал первые шаги в цифровизации сервисов для семей военнослужащих

Делегация из Татарстана вернулась с первого Всероссийского цифрового форума фонда «Защитники Отечества», который проходил в Грозном.

Как сообщает пресс-служба Филиал Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РТ, нашу республику представляли: зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина и замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

«Форум, посвященный цифровой трансформации сервисов для ветеранов и семей погибших военнослужащих, поставил перед собой амбициозные задачи, направленные на улучшение качества жизни наших подопечных. В центре внимания мероприятия оказалось глубокое понимание реальных потребностей ветеранов и семей героев. Форум стал площадкой для сбора информации о том, какие цифровые сервисы им необходимы, чтобы облегчить адаптацию к мирной жизни, упростить доступ к необходимым услугам, и решить конкретные жизненные задачи, с которыми они сталкиваются. Татарстан уже сделал в этом плане первые шаги. В республике создан чат-бот «Забота о своих», этот сервис позволят получить ответы на любые вопросы, связанные с социальной поддержкой, в любое время и в любом месте», — сказала Гузель Удачина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ.

26 июля состоялось пленарное заседание первого Всероссийского цифрового форума. Мероприятие, организованное фондом «Защитники Отечества» в Грозном, было посвящено актуальному статусу цифровизации фонда, перспективным цифровым трендам страны и вопросам цифровизации мер поддержки ветеранов и семей героев. Важной частью цифровой трансформации фонда «Защитники Отечества» организаторы считают максимальную проактивность, минимизацию сроков оказания и сбора бумажных документов.

Модератором пленарного заседания выступила заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Мы подводим итоги огромной работы. На форуме в Грозном более 500 человек — ИТ-специалистов со всей страны, наших сотрудников — работали вместе с представителями государственных ведомств, обсуждая проблемы поддержки ветеранов СВО и их семей, которые можно решить с помощью цифровизации. Для фонда это одно из приоритетных направлений развития. Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в нашу работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объемом работ. Но главное — это облегчает жизнь нашим ветеранам, защитникам и семьям героев. Забота о них — наш первый приоритет», — сказала Цивилева.

В заседании также участвовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, замминистра труда и соцзащиты России Александр Кожевников, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«Нашу совместную инициативу по внедрению в работу фонда передовых цифровых решений поддержал Президент. Это первая структура, основной целью которой заявлено персональное, комплексное, проактивное сопровождение граждан. За этим будущее цифровизации госуправления. Наша задача — сопровождать ветеранов СВО в удобной для них форме. Важно фиксировать все потребности граждан и на основе этих данных формировать индивидуальный план поддержки. Система позволит автоматически ставить и контролировать соответствующие задачи ведомствам. Таким образом будет обеспечено комплексное сопровождение, которое является нашей главной целью», — отметил Шадаев.

На пленарном заседании были озвучены планы фонда «Защитники Отечества» по развитию цифровых инструментов на ближайшее время. В их число вошли персонифицированное анкетирование с целью предоставления пользователю репрезентативной выгрузки с необходимыми мерами; запуск сервиса на получение консультации; запуск аналитической платформы; разработка дополнительного навыка консультирования в чат-боте «Робот Макс» по мерам соцподдержки; типизация базовых мер социальной поддержки в субъектах России.

Фото: пресс-служба Филиал Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РТ