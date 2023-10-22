Удачина: При трудоустройстве ветеранов СВО важен вопрос зарплаты

Участники специальной военной операции привыкают к определенному уровню достатка, и поэтому при их дальнейшем трудоустройстве важен вопрос размера заработной платы. На это обратила внимание руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Мы должны понимать, что, находясь в зоне специальной военной операции, наши военнослужащие привыкают к определенному уровню достатка. И мы должны стараться эту потребность тоже восполнять», — подчеркнула она.

В этом контексте Удачина упомянула специальность электромонтажника. По ее оценке, стартовая заработная плата на этой позиции составляет от 50 до 60 тыс. рублей.

«<…> например, энергетический техникум предлагает в течение трех месяцев на безвозмездной основе с предоставлением общежития обучить этой специальности, трудоустроить первично сразу с зарплатой 50–60 тыс.», — уточнила глава филиала фонда «Защитники Отечества».

Вспомнила Гузель Удачина и о необходимости трудоустройства ветеранов, у которых есть определенные проблемы со здоровьем. «<…> задача заключается в том, чтобы помочь им вернуться к той трудовой деятельности, если есть соответствующее желание, которой они занимались до ухода в зону специальной военной операции», — сказала она, сославшись на положительной пример из Набережных Челнов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.