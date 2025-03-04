Удачина: «Минниханов доложил Путину, что вектор внимания республики – ветераны СВО»

Фото: «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что республика активно поддерживает бойцов по всем направлениям, отметила в беседе с «Татар-информом» по результатам встречи Президента России и Раиса Татарстана руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

«Конечно, первое, о чем доложил глава Татарстана Путину, – специальная военная операция. Сейчас это главная тема. Рустам Минниханов подчеркнул, что республика активно поддерживает бойцов по всем направлениям. На данный момент вектор внимания направлен на ветеранов СВО и их семьи. Не случайно в России впервые за всю историю появился Государственный фонд "Защитники Отечества"», – рассказала Гузель Удачина.

Фонд «Защитники Отечества» – это не просто государственная организация, это люди, объединенные общей целью – помочь тем, кто защищал нашу страну, отметила руководитель филиала фонда.

«Мы работаем для того, чтобы ветераны СВО могли вернуться к мирной жизни, реализовать свой потенциал и внести свой вклад в развитие общества. Мы гордимся нашими ветеранами и будем продолжать делать все возможное, чтобы поддержать их и их семьи. Мы помним о каждом, кто отдал свой долг Родине. Работа фонда охватывает широкий спектр задач: от оказания медицинской и психологической помощи ветеранам и их семьям до содействия в трудоустройстве и получении образования», – поделилась Гузель Удачина.

Особое внимание уделяется социальной адаптации и интеграции военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, добавила Удачина.

«Важным направлением деятельности является увековечивание памяти погибших героев, поддержка их семей и сохранение исторической правды о событиях. Рустам Минниханов сообщил о более чем 38 тысячах татарстанцев, отправившихся в зону проведения специальной военной операции. И, безусловно, после завершения СВО, все они станут подопечными Государственного фонда «Защитники Отечества», обретя в нем поддержку и опору», – отметила она в завершение беседы.