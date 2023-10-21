Удачина о фонде «Защитники Отечества»: У нас незаявительный порядок работы

Гузель Удачина

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» от других государственных организаций такого рода отличает проактивный формат работы. Об этом заявила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Есть общие требования о порядке рассмотрения обращений граждан <…>. Это тоже распространяется на нас. Но формат работы у нас иной. Прежде всего, у нас незаявительный порядок работы», — заметила Удачина в ответ на вопрос ведущего, не забюрократизирована ли деятельность фонда.

«Получая информацию о семье либо о ветеране, наши социальные координаторы в <…> выходят на этого ветерана либо на его семью. Контакт начинается по телефону. Их приглашают приехать в филиал <…>. Если этого не происходит и есть готовность принять социального координатора дома, то они активно выезжают к семьям», — объяснила руководитель отделения фонда алгоритм работы организации.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.