«Удачи и победы!»: татарстанцы отправили бойцам СВО более 3 тыс. писем

Три коробки с письмами солдатам отправили сегодня в составе 35-й гуманитарной колонны «Единой России» в ЛНР из Казани. В отправке гуманитарного груза принимали участие секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и генерал-полковник, герой России Александр Лапин. Они написали свои пожелания бойцам.

«Удачи и победы!» – написал на коробке Фарид Мухаметшин.

Как сообщил «Татар-информу» руководитель «Молодой Гвардии» РТ, депутат Госсовета РТ Руслан Шигабутдинов, участникам СВО отправлено более 3 тыс. писем с теплыми пожеланиями от жителей Татарстана.

«Мы запустили акцию "Письмо солдату". Эта акция длилась в течение января – начала февраля. Сегодня более трех тысяч писем мы отправляем нашим ребятам. Откликнулось большое количество школьников и студентов. Мы поддерживаем наших ребят не только гуманитарной помощью, но еще и морально. Эта поддержка также очень важна. Они с трепетом относятся к таким письмам, всегда их читают», – рассказал он.

Пять фур, отправленных из Татарстана, доставят около 100 тонн всего необходимого для бойцов СВО, а также для восстановления инфраструктуры и поддержки населения прифронтовых городов Лисичанска и Рубежного.