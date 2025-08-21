«Удача мне улыбнулась»: АО «Татмедиа» вручило призы среди подписчиков газет и журналов

Сегодня в АО «Татмедиа» подвели итоги розыгрыша «100 тысяч рублей, телевизор и другие призы за подписку!». Участниками акции стали 632 читателя из Татарстана и Башкортостана.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Татарстан – самый читающий регион в России. Только «Татмедиа» издает газеты и журналы тиражом почти 200 тыс. экземпляров. Взрослое поколение, которое уже привыкло к чтению, не может представить свою жизнь без чтения газет и журналов. С помощью чтения человек отдыхает. Нам вдвойне приятно проводить такие встречи с подписчиками. Мы видим вас и чувствуем, что занимаемся нужной работой. Более 600 человек проявили интерес к конкурсу, и для нас большое счастье, что вы смогли приехать», – рассказал на вручении призов генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Среди призов были телевизор, тонометры, утюги, сушилки для фруктов, электромясорубка, набор инструментов, блендер, пылесосы и газонокосилка. В розыгрыше приняли участие подписчики, подписавшиеся не менее чем на два издания («газета + журнал») на второе полугодие 2025 года. Среди участников также были и постоянные читатели, которые не в первый раз присоединяются к акции.

Обладателем главного приза в 100 тыс. рублей стала Гузель Хабибуллина из Рыбно-Слободского района РТ.

«Я каждый год участвую в акции. Раньше ждала и каждый раз смотрела запись эфира, а в этот раз забыла. И именно в этот раз удача мне улыбнулась. Сначала я не поверила, неужели я выиграла? Я выписываю газеты «Шахри Казан», «Татарстан яшьләре», «Туганайлар», журналы «Мәйдан», «Казан утлары», «Сөембикә» и «Түгәрәк уен», Работаю в Доме культуры и с детства люблю читать газеты», – рассказала победительница.

Призы получили и подписчики-рекордсмены, оформившие подписку на пять и более изданий. Они выиграли вертикальный пылесос, электромясорубку, набор инструментов, блендер и тонометр.