Учёный КФУ рассказал, когда растает снег в Казани

Погода в феврале в Казани будет комфортной. Климатическая весна придёт в конце марта — начале апреля. Об этом сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Среднемесячная температура в феврале ожидается выше климатической нормы на 1,5 градуса. Климатическая норма в этом месяце составляет 10 градусов со знаком „минус“. Осадки ожидаются в пределах нормы, которая составляет около 34 мм. Февраль мы ожидаем комфортным», — сказал он.

Март — первый весенний месяц, но по сути это продолжение зимы. Тёплый период наступает по средним многолетним климатическим меркам в наших краях обычно 31 марта — 3 апреля. Тогда начинается весна и среднесуточная температура переходит через ноль градусов. Весна заканчивается, когда среднесуточная температура переходит через отметку 15 градусов. Обычно это происходит в середине мая. Однако в прошлом году летнее тепло пришло в Казань уже 9 мая.

«В марте в столице Татарстана отмечается наибольшая высота снежного покрова. Снежный покров должен уйти в начале второй декады апреля, в 12–13-х числах», — добавил Переведенцев.