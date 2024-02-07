Учёные оценят влияние антропогенной нагрузки на Голубые озера около Казани

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В 2024 году в северной части лесопарка «Лебяжье» около Казани откроется новая экологическая тропа, а на Голубых озёрах ученые проведут исследования и оценят антропогенную нагрузку. Об этом сообщил сегодня директор Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Рифгат Шагидуллин на коллегии Госкомитета РТ по биоресурсам в Казани.

«При поддержке Раиса Татарстана за прошедшие годы были созданы новые общественные пространства во всех муниципальных образованиях. Учёные и экологи привлекались к решению вопросов, связанных с обустройством природных территорий, парков и скверов, зон отдыха на природе», — сказал он.

Спикер отметил положительный опыт сотрудничества Академии наук РТ и СИБУРа в 2023 году.

«Были инициированы научные исследования, целью которых являлось создание экологических маршрутов на популярной у казанцев природной территории в городском лесопарке „Лебяжье“. Ожидаем, что в 2024 году в северной части лесопарка начнёт работу экологическая тропа, которая создаётся совместно с нашим институтом и станет частью большого проекта „Волжская тропа“», — сказал Шагидуллин.

Он также заметил, что в этом году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова ученые проведут работы по мониторингу и оценке современного экологического состояния Большого и Малого Голубых озёр около Казани. Будут даны рекомендации по регулированию антропогенной и рекреационной нагрузки на уникальные природные объекты.

«Популярность этих озёр растёт одновременно с рекреационной нагрузкой. Если сегодня мы не примем необходимых мер по ее регулированию, завтра будет поздно», — подчеркнул Шагидуллин.